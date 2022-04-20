XAUUSD (Oro) - página 84

Nuevo comentario
 

Estadísticas trimestrales de la oferta y la demanda de oro .


 

Análisis del oro:


Qué puedo decir... La tendencia es alcista - todos los indicadores están en el lado positivo... lo que significa planificar sus operaciones SOLO al alza...

Pero esto no anula la vigilancia del mercado: la fuerza mayor aún no se ha anulado...

[Eliminado]  
Serqey Nikitin #:

Análisis del oro:


Qué puedo decir... La tendencia es alcista - todos los indicadores están en el lado positivo... lo que significa planificar sus operaciones SOLO al alza...

Pero esto no anula la vigilancia del mercado: la fuerza mayor aún no se ha anulado...

¿Estás seguro de que este es el análisis de Mentor? Todos los indicadores están al alza, así que compramos. Cool
 
Vladimir Baskakov #:
¿Seguro que esto es el tequioanálisis de Mentor? Todos los indicadores están al alza, así que a comprar. Cool

Los que tienen una cabeza que funciona, se darán cuenta de lo que necesitan en SU situación...

Pero sí, ¡¡¡Muy loco!!!

 

Hay una nueva oleada de optimismo en el mercado del oro.

Esta semana, 16 analistas de Wall Street han participado en la encuesta sobre el oro. Entre los participantes, 11 analistas, es decir, el 69%, prevén una subida de los precios del oro para la próxima semana. Al mismo tiempo, dos analistas, o el 13%, se mostraron bajistas sobre el oro a corto plazo, mientras que tres analistas, o el 19%, se mostraron neutrales sobre los precios.


 

Mis pensamientos sobre el oro


 
Vladimir Baskakov #:
Seguramente este es el tehanálisis del Mentor. Todos los indicadores están al alza, así que compramos. Cool

estás fundamentalmente equivocado en este momento.

sólo estamos mostrando indicadores. Y tomamos los resultados de los dadores. Es decir, no nos importa comprar/vender.

PD/ demasiada pereza para navegar por el foro - bueno ya se ha demostrado por los "seguidores" que todo está sobredimensionado...tal abominación. No es la primera captura de pantalla y sigue y sigue

[Eliminado]  
Maxim Kuznetsov #:

estás fundamentalmente equivocado en este momento.

sólo estamos mostrando indicadores. Y tomamos los resultados de los dadores. Es decir, no nos importa comprar/vender.

PD/ demasiada pereza para navegar por el foro - bueno ya se ha demostrado por los "seguidores" que todo está sobredimensionado...tal abominación. No es la primera captura de pantalla y sigue y sigue

Hay un EA en el código base,

iMACD Cuatro marcos temporales

Es todo arriba y sho, no realmente

 
Vladimir Baskakov #:
¿Dónde está la señal?) ¿Te ha mentido tu MACD?
[Eliminado]  
Andrei Trukhanovich #:
¿Dónde está la señal?) ¿Te ha mentido tu MACD?
Sigue ahí hermano, ¿tienes el dinero para la suscripción?
1...777879808182838485868788899091...100
Nuevo comentario