XAUUSD (Oro) - página 84
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Estadísticas trimestrales de la oferta y la demanda de oro .
Análisis del oro:
Qué puedo decir... La tendencia es alcista - todos los indicadores están en el lado positivo... lo que significa planificar sus operaciones SOLO al alza...
Pero esto no anula la vigilancia del mercado: la fuerza mayor aún no se ha anulado...
Análisis del oro:
Qué puedo decir... La tendencia es alcista - todos los indicadores están en el lado positivo... lo que significa planificar sus operaciones SOLO al alza...
Pero esto no anula la vigilancia del mercado: la fuerza mayor aún no se ha anulado...
¿Seguro que esto es el tequioanálisis de Mentor? Todos los indicadores están al alza, así que a comprar. Cool
Los que tienen una cabeza que funciona, se darán cuenta de lo que necesitan en SU situación...
Pero sí, ¡¡¡Muy loco!!!
Hay una nueva oleada de optimismo en el mercado del oro.
Esta semana, 16 analistas de Wall Street han participado en la encuesta sobre el oro. Entre los participantes, 11 analistas, es decir, el 69%, prevén una subida de los precios del oro para la próxima semana. Al mismo tiempo, dos analistas, o el 13%, se mostraron bajistas sobre el oro a corto plazo, mientras que tres analistas, o el 19%, se mostraron neutrales sobre los precios.
Mis pensamientos sobre el oro
Seguramente este es el tehanálisis del Mentor. Todos los indicadores están al alza, así que compramos. Cool
estás fundamentalmente equivocado en este momento.
sólo estamos mostrando indicadores. Y tomamos los resultados de los dadores. Es decir, no nos importa comprar/vender.
PD/ demasiada pereza para navegar por el foro - bueno ya se ha demostrado por los "seguidores" que todo está sobredimensionado...tal abominación. No es la primera captura de pantalla y sigue y sigue
estás fundamentalmente equivocado en este momento.
sólo estamos mostrando indicadores. Y tomamos los resultados de los dadores. Es decir, no nos importa comprar/vender.
PD/ demasiada pereza para navegar por el foro - bueno ya se ha demostrado por los "seguidores" que todo está sobredimensionado...tal abominación. No es la primera captura de pantalla y sigue y sigue
iMACD Cuatro marcos temporales
Es todo arriba y sho, no realmente
¿Dónde está la señal?) ¿Te ha mentido tu MACD?