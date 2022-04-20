XAUUSD (Oro) - página 34

Las acciones de una empresa minera de oro. NEM:


 
¿Por qué demonios se ha movido este tema a esta sección?
 
prostotrader:
¿Por qué demonios has movido este hilo a esta sección?

Estos son también los precios del oro, aunque puede sorprenderte. ¿13 libras para qué?

 
Vitaly Muzichenko:

Hace falta una máquina del tiempo para retroceder en el tiempo y comprar a ese precio. Es más o menos lo mismo que comprar un rublo a 45.

Mira la imagen y asume hacia dónde irá el precio.

https://charts.mql5.com/26/10/xauusd-d1-npbfx-limited.png
 
Jardín de infancia, segundo trimestre. Lo siento.
 
Алексей Тарабанов:

Mira la imagen y asume hacia dónde irá el precio.

https://charts.mql5.com/26/10/xauusd-d1-npbfx-limited.png

Tienes fotos de los precios de 3 envoltorios y un producto real

 
Ciertamente podría subir ahora, pero 3 indios están en contra.
 
Vitaly Muzichenko:

Sus fotos muestran los precios de 3 envoltorios y un producto real.

Una moneda y una mercancía, en lo que respecta a mis fotos. El precio de un derivado = el precio del oro por dólares/número de participaciones en un fondo que sólo vende, compra y mantiene oro - % de gastos generales. El resultado es de 13 dólares. El gráfico es exactamente el mismo que XAUUSD, la escala vertical es diferente. Pruébelo: le gustará, sólo necesita ser un inversor cualificado. Tengo este estatus desde 1997.

 
El oro y los dólares es mejor venderlos ahora y comprar todo lo demás. Excepto el rublo.
 
Al contrario. Confundido. Dólar para comprar, el resto como él dijo.
