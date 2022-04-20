XAUUSD (Oro) - página 34
Las acciones de una empresa minera de oro. NEM:
¿Por qué demonios has movido este hilo a esta sección?
Estos son también los precios del oro, aunque puede sorprenderte. ¿13 libras para qué?
Hace falta una máquina del tiempo para retroceder en el tiempo y comprar a ese precio. Es más o menos lo mismo que comprar un rublo a 45.
Mira la imagen y asume hacia dónde irá el precio.https://charts.mql5.com/26/10/xauusd-d1-npbfx-limited.png
Tienes fotos de los precios de 3 envoltorios y un producto real
Sus fotos muestran los precios de 3 envoltorios y un producto real.
Una moneda y una mercancía, en lo que respecta a mis fotos. El precio de un derivado = el precio del oro por dólares/número de participaciones en un fondo que sólo vende, compra y mantiene oro - % de gastos generales. El resultado es de 13 dólares. El gráfico es exactamente el mismo que XAUUSD, la escala vertical es diferente. Pruébelo: le gustará, sólo necesita ser un inversor cualificado. Tengo este estatus desde 1997.