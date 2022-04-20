XAUUSD (Oro) - página 81

Mikhail Simakov

Screenshot_20210612-134803.png

Pintura rupestre - "Lo que veo, lo canto"...

Se pueden hacer mil reglas de este tipo allí... y la tendencia sigue...

Cinco velas por debajo es exactamente la misma situación..., y cinco velas por debajo es lo mismo... ¿Y quieres decirme que la última obra de arte es REALMENTE una inversión?

 

cómo debe negociarse el oro

webgopnik:

cómo comerciar con oro

Correcto: abrir una posición al principio de una tendencia y CERRAR la posición cuando se invierta... Eso es todo - sin gestos adicionales, y un riesgo mínimo.

Y todo lo demás - es por falta de confianza en sus capacidades para determinar la tendencia...

Sí, bueno, ¡parece tan fácil cuando lo miras después!

XAUUSDM5

 
Dibuja al menos un falso en una tendencia alcista(cruzando una línea recta que conecte los dos últimos mínimos en las barras diarias). Y esta regla es sólo uno de los factores
 
Argumente que la tendencia no continuará más... Sus DESEOS SUBJETIVOS pueden ser omitidos...
 
Las cartas lo confirman y he lanzado una moneda cinco veces.

 
Creo que el oro se mantendrá lateral hasta el FOMC o la reunión Biden-Putin
 
Sí, sí, y luego como el puto infierno.
 

¿Es aquí donde se celebra el concurso de "fotos divertidas"? :-)



opinión personal - una corrección a 1880. Cuánto más lejos, depende de la exactitud y la rapidez de la corrección. Y, en general, la tendencia es a la baja ("rebasamiento" general en la parte superior).

Es una pena que los objetivos estén fuera de la MM permitida (gris en la imagen)

