XAUUSD (Oro) - página 81
Mikhail Simakov:
Screenshot_20210612-134803.png
Pintura rupestre - "Lo que veo, lo canto"...
Se pueden hacer mil reglas de este tipo allí... y la tendencia sigue...
Cinco velas por debajo es exactamente la misma situación..., y cinco velas por debajo es lo mismo... ¿Y quieres decirme que la última obra de arte es REALMENTE una inversión?
cómo debe negociarse el oro
cómo comerciar con oro
Correcto: abrir una posición al principio de una tendencia y CERRAR la posición cuando se invierta... Eso es todo - sin gestos adicionales, y un riesgo mínimo.
Y todo lo demás - es por falta de confianza en sus capacidades para determinar la tendencia...
cómo comerciar con oro
Sí, bueno, ¡parece tan fácil cuando lo miras después!
Hacer al menos una línea falsa en una tendencia alcista(cruzando la línea que conecta los dos últimos mínimos en las barras diarias). Y esta línea es sólo uno de los factores
Argumentar que la tendencia no continuará más allá... Sus SABIOS SUBJETIVOS pueden ser omitidos...
Las cartas lo confirman y he lanzado una moneda cinco veces.
Creo que el oro se mantendrá lateral hasta el FOMC o la reunión Biden-Putin
¿Es aquí donde se celebra el concurso de "fotos divertidas"? :-)
opinión personal - una corrección a 1880. Cuánto más lejos, depende de la exactitud y la rapidez de la corrección. Y, en general, la tendencia es a la baja ("rebasamiento" general en la parte superior).
Es una pena que los objetivos estén fuera de la MM permitida (gris en la imagen)