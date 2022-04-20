XAUUSD (Oro) - página 18

Yuriy Zaytsev:

¿Podemos abrir un tema - Acciones - Previsiones y Tendencias ?

Sí. Por cierto, estoy de acuerdo. Sería interesante...
 
Mikhail Simakov:

un poco temprano para comprar. 1520 es demasiado ambicioso. 21-22 podemos vender de nuevo.

1553,3 :)

 
prostotrader:

1553,3 :)

3 meses y ya 1586

 

No pienses en comprar oro ahora.

Todo se ha derrumbado, la gente va al contado, el índice del dólar sube ante sus ojos,

y el oro va a bajar mañana.

 
Y de todos los mercados.


 
¡Sus palabras son sabias!

Compré oro el 11.03.2020, aunque no es mi instrumento en absoluto. Lo compré tontamente, y entonces pensé que esta es la primera fase de la crisis, cuando se venden activos y se acumula dinero, y en la segunda fase se buscarán activos "sin riesgo", como el oro.

 
Díganme ustedes, ¿el resultado financiero final se calcula al cierre entre las 10:00 y las 13:30 según la cotización actual del índice, o se calculará en compensación a las 14:00 según la cotización de ese momento?
 
Todas las liquidaciones finales se realizan en la compensación de la tarde (18-59)

En MT5, es posible una corrección al día siguiente.

 

Aunque los estadounidenses se están recuperando de la depresión


Me abstengo de comprar oro porque el índice del dólar sigue subiendo.

 


El lunes, a las 15:00 horas (inicio de las operaciones activas en EE.UU.) hay que vigilar (USD_INDEX), una buena entrada a los largos podría ser posible.

