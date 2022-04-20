XAUUSD (Oro) - página 18
¿Podemos abrir un tema - Acciones - Previsiones y Tendencias ?
un poco temprano para comprar. 1520 es demasiado ambicioso. 21-22 podemos vender de nuevo.
1553,3 :)
3 meses y ya 1586
No pienses en comprar oro ahora.
Todo se ha derrumbado, la gente va al contado, el índice del dólar sube ante sus ojos,
y el oro va a bajar mañana.
Y de todos los mercados.
¡Sus palabras son sabias!
Compré oro el 11.03.2020, aunque no es mi instrumento en absoluto. Lo compré tontamente, y entonces pensé que esta es la primera fase de la crisis, cuando se venden activos y se acumula dinero, y en la segunda fase se buscarán activos "sin riesgo", como el oro.
Aquí me decís, ¿el resultado financiero final se calcula al cierre entre las 10:00 y las 13:30 sobre la cotización actual del índice, o se calculará en compensación a las 14:00 sobre la cotización en ese momento?
Todas las liquidaciones finales se realizan en la compensación de la tarde (18-59)
En MT5, es posible una corrección al día siguiente.
Aunque los estadounidenses se están recuperando de la depresión
Me abstengo de comprar oro porque el índice del dólar sigue subiendo.
El lunes, a las 15:00 horas (inicio de las operaciones activas en EE.UU.) hay que vigilar (USD_INDEX), una buena entrada a los largos podría ser posible.