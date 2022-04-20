XAUUSD (Oro) - página 38

Siempre es otoño (
 
Алексей Тарабанов:
Siempre es otoño (

...factor estacional. Mientras haya movimiento, pisar fuerte cansa.

 
Los pisotones también producen beneficios)
 
Me fui a la cama.
El oro se utiliza para hacer retretes -

- El agua alarga la vida

------------------

Por lo tanto, podría repetirse lo del petróleo: entrar en territorio negativo.

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

El petróleo subirá a 57,56

ElenaVVT:

Si se hace un zoom más pequeño, se mira el gráfico, el máximo histórico está hecho. ¿Adónde vamos? ¡Abajo! Un poco más de pisotón y luego se va para abajo. Siempre baja en el otoño.

Explica tu SUGERENCIA: "Un poco más de pisotón, y luego se va para abajo..."

Durante DOS AÑOS este instrumento ha estado "pisando fuerte" en la misma dirección... ¿Por qué debería parar...?


Hasta que los indicadores muestren un giro de 180 grados, toda su PRESCRIPCIÓN sólo es importante para usted personalmente...


Mientras TODOS los indicadores muestren una tendencia al alza...

Serqey Nikitin:

Explica tu JUEGO: "Un poco más de pisotón y luego se va para abajo"...

Durante DOS AÑOS este instrumento ha estado "pisando fuerte" en la misma dirección... ¿Por qué debería parar...?


Hasta que los indicadores muestren un giro de 180 grados, toda su PRESCRIPCIÓN sólo es importante para usted personalmente...


Mientras TODOS los indicadores muestren - TENDENCIA alcista...

¡Sí! Hasta aquí 2046.71

-------------

Cuando pongo uno de ellos, aparece otro (ya lo he borrado)

-------------------

esquina inferior izquierda pulgar arriba - aún no hay pulgar abajo

----------------------------------------

Y en las dos - dedo en alguna parte, arriba asoma.

Serqey Nikitin:

Explica tu JUEGO: "Un poco más de pisotón y luego se va para abajo"...

Durante DOS AÑOS este instrumento ha estado "pisando fuerte" en la misma dirección... ¿Por qué debería parar...?


Hasta que los indicadores muestren un giro de 180 grados, toda su PRESCRIPCIÓN es importante para usted personalmente...


Mientras TODOS los indicadores muestren una tendencia al alza...

Sólo hacia abajo, incluso un escolar puede entender
 
Vladimir Baskakov:
Sólo hacia abajo, hasta un escolar entiende...

Bien, bien...

Dos años fueron suficientes para que el bebé se convirtiera en un escolar... y ahora hay una VISIÓN - "sólo hacia abajo"...

Serqey Nikitin:

Bien, bien...

Dos años fueron suficientes para que el bebé se convirtiera en un escolar... y ahora hay una VISIÓN - "sólo hacia abajo"...

Todo lo que tienes que hacer es tomar encuestas, eso es todo...
