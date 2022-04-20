XAUUSD (Oro) - página 36

Nuevo comentario
 

Funcionó en Bye. Continuación del trabajo en Bai.


[Eliminado]  
prostotrader:
¿Por qué demonios han movido este hilo a esta sección?

¿Te han echado, pero no escribes nada?

 

Algún consejo para principiantes, por favor. ¿Cómo abrir un gráfico de oro en una cuenta demo?

[Eliminado]  
Novichok_Elena:

Algún consejo para principiantes, por favor. ¿Cómo puedo abrir un gráfico de Oro en una cuenta de demostración?

Ver\NVista general del mercado+

Archivos adjuntos:
2pkive.PNG  109 kb
 

¡¡Sucede!! A beber coñac con los amigos )))) ¡¡¡Que tengas un buen fin de semana!!!



 
SanAlex:

TipoSinopsis del mercado+

¡Gracias SanAlex! vista/vista general del mercado - lo hice, abrí las órdenes desde la línea de la tabla, ¡ahora también abrí el gráfico! Gracias por sus comentarios.
 
SanAlex:

¿Estás fuera, pero no escribes nada?

Enterrar el oro en el bosque...

Y no quiero leer lo que la gente de FOREX escribe aquí.

 
No compro oro hasta el nivel 1750-1800. No me apetece.
 

Análisis :

La tendencia es ALTA, y lo ha sido durante mucho tiempo - dos años... Abrir posiciones SÓLO comprar - los riesgos son mínimos ( ¡la tendencia siempre sacará!)...

Busca el punto de entrada en los gráficos más pequeños ( H2 o H3)... Ahora el pullback...

 
Александр:

¡¡Sucede!! A beber coñac con los amigos )))) ¡¡¡Que tengas un buen fin de semana!!!

A veces intento no meterme en la sierra, o si lo hago recorto los volúmenes y estiro mis paradas a lo largo de los días


1...293031323334353637383940414243...100
Nuevo comentario