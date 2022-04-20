XAUUSD (Oro) - página 50

VVT:

Puntos advertidos :)))) Mi predicción -> la semana comercial ha terminado, la tienda está cerrada, mejor noquear al robot para que no haga nada estúpido :))

Me lo saltaré - un mes de Vino casero será suficiente - puedo hacerlo ahora, pero entonces no saldré del baño

 
El comercio para el robot termina más tarde

;)

 
Renat Akhtyamov:

El comercio para el robot termina más tarde

;)

Esto es lo que me gusta de ellos; no piden un aumento de la paga de las horas extraordinarias ni lo piden en absoluto, no piden vacaciones en agosto, no se quejan de la discriminación, no tienen periodos ni dolores de cabeza. No entiendo por qué se les llama asesores o expertos, pero da igual, mientras trabajen bien :)))

Año vendido en 1874 con un TR de 1770
 
VVT:

...

¿Tiene fractales anteriores en el plano vertical de la izquierda de la ventana del gráfico, o qué es? En general, ¿el robot dibuja todo esto o lo haces tú a mano?

En orden:

En la parte izquierda de cada gráfico se pueden dibujar niveles de resistencia y soporte calculados en otras escalas operativas (otros niveles de onda).

Yo mismo exhibo los símbolos de las cimas de las olas.
El programa comprueba en tiempo real el cumplimiento de las reglas del análisis de ondas por la Técnica DML &EWA y produce a partir de la cima de la onda seleccionada para construir el Pitchfork de Andrews, las líneas de Schiff, o los niveles de precio y tiempo de Fibonacci, dependiendo de un comando de teclado dado.
Toda la construcción se muestra con los ajustes para la siguiente ola en desarrollo.

 
Igor Bebeshin:

En orden:

He estado en la página web, todo despejado, gracias

 

El 24 de septiembre salí de las rebajas con las siguientes señales:


  1. Una prueba de la línea de Schiff del nivel de onda Minuette de la horquilla de Andrews en la zona de intersección con la línea final del nivel de onda Minuette Senior de la horquilla de corrección de Andrews.
  2. Prueba de la línea final del nivel de la onda descendente Pitchfork de Andrews.
  3. La decisión fue tomada sobre estas señales, ya que no pude operar el viernes, y trato de no dejar operaciones abiertas para el fin de semana.
    Se confirmó parcialmente la justificación de la decisión, pero no se probó la línea final de las horquillas de corrección de Andrews del nivel de la onda principal de Minuto y quedó algo incompleto.
  4. ¿Y ahora qué? Para entenderlo, construyamos una horquilla inversa de Andrews sobre los máximos supuestamente formados.
  5. El borde de la zona roja de la horquilla de Andrews del nivel de la onda deminuto no se ha roto.
    Es decir, no se confirma una reversión alcista en este nivel de onda.
  6. Pero la línea de control de la horquilla tampoco es atravesada; es decir, no hay cancelación de la inversión.
    Incertidumbre.
  7. Por el contrario, en la onda más jovenMinuette se ha roto el límite de la zona roja, es decir, se confirma la reversión o corrección alcista en este nivel de onda.
  8. La confirmación o cancelación de una corrección o un retroceso alcista será un rebote o una ruptura del bloque desde la línea inicial y la de referencia de esta horquilla de Andrews.

CONCLUSIÓN:
Considerando cierta incertidumbre - fuera de las operaciones hasta una ruptura o rebote del bloque de la línea inicial y de referencia de los datos de la horquilla de Andrews del nivel de la onda Minuette.

La caída a 1670 está garantizada. En un macd normal
 
Vladimir Baskakov:
La caída a 1670 está garantizada. En un macd normal

Garantizado es demasiado seguro, yo aplicaría el término muy posible :)

 
VVT:

Garantizado es una palabra demasiado confiada, yo utilizaría el término muy posible :)

¿Eres definitivamente Helen, o Helen(Stag)?

