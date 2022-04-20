XAUUSD (Oro) - página 50
Puntos advertidos :)))) Mi predicción -> la semana comercial ha terminado, la tienda está cerrada, mejor noquear al robot para que no haga nada estúpido :))
Me lo saltaré - un mes de Vino casero será suficiente - puedo hacerlo ahora, pero entonces no saldré del baño
;)
Esto es lo que me gusta de ellos; no piden un aumento de la paga de las horas extraordinarias ni lo piden en absoluto, no piden vacaciones en agosto, no se quejan de la discriminación, no tienen periodos ni dolores de cabeza. No entiendo por qué se les llama asesores o expertos, pero da igual, mientras trabajen bien :)))
...
¿Tiene fractales anteriores en el plano vertical de la izquierda de la ventana del gráfico, o qué es? En general, ¿el robot dibuja todo esto o lo haces tú a mano?
En orden:
En la parte izquierda de cada gráfico se pueden dibujar niveles de resistencia y soporte calculados en otras escalas operativas (otros niveles de onda).
Yo mismo exhibo los símbolos de las cimas de las olas.
El programa comprueba en tiempo real el cumplimiento de las reglas del análisis de ondas por la Técnica DML &EWA y produce a partir de la cima de la onda seleccionada para construir el Pitchfork de Andrews, las líneas de Schiff, o los niveles de precio y tiempo de Fibonacci, dependiendo de un comando de teclado dado.
Toda la construcción se muestra con los ajustes para la siguiente ola en desarrollo.
En orden:
He estado en la página web, todo despejado, gracias
El 24 de septiembre salí de las rebajas con las siguientes señales:
Se confirmó parcialmente la justificación de la decisión, pero no se probó la línea final de las horquillas de corrección de Andrews del nivel de la onda principal de Minuto y quedó algo incompleto.
Es decir, no se confirma una reversión alcista en este nivel de onda.
Incertidumbre.
CONCLUSIÓN:
Considerando cierta incertidumbre - fuera de las operaciones hasta una ruptura o rebote del bloque de la línea inicial y de referencia de los datos de la horquilla de Andrews del nivel de la onda Minuette.
La caída a 1670 está garantizada. En un macd normal
Garantizado es demasiado seguro, yo aplicaría el término muy posible :)
¿Eres definitivamente Helen, o Helen(Stag)?