Mi opinión sobre el oro
Análisis sobre el oro:
Veamos dos gráficos...
En el gráfico H8, la tendencia general...
En el gráfico H2 - el estado actual del par...
1. definir la tendencia general:
El estado actual es de tendencia al alza (indicadores 3 y 7 en el lado positivo).
2. Tendencia intradía:
El estado actual es Ind. 3 y 7 están en posición negativa, significa que hay un retroceso.
Si trabajamos con pullbacks, H2 es suficiente para ello...
Si se trabaja en tendencias, ahora - fuera del mercado, esperando la inversión de TODOS los indicadores en una dirección...
P.D. La principal sutileza en las estrategias de seguimiento de tendencias es el momento de desvanecimiento de la tendencia...
Para mí, he definido este momento como una inversión de la línea del indicador 3 en el gráfico H2 ...
Es decir, si el indicador H2 3 se ha invertido, entonces va a la frontera para abrir nuevas posiciones, a la espera de la señal principal de las posiciones abiertas para el cierre, es decir, pasar a través de "0" indicador 3 en el H2 o indicador H2 ind7, que trabajará más rápido ...
Pero esta es mi estrategia y mi análisis, y otros comerciantes pueden no estar de acuerdo con ella...
XAU\USD-H1 Por lo general, este es el lugar donde ocurre la parte complicada - vemos que quiere bajar, pero se apresurará a subir.
MA144 por debajo del precio - aguantando mejor.
XAUUSDH4 aquí la MA144 también es más baja - aguantando
XAU\USD-Daily también es visible - aguanta mejor
XAU\USD-H1 Por lo general, hay una estafa en este punto - vemos que quiere bajar, pero va a rasgar para arriba.
MA144 por debajo del precio - se mantiene mejor arriba.
XAUUSDH4 aquí la MA144 también es más baja - agu anta
XAU\USD-Daily también es visible - se mantiene mejor.
Cualquier análisis debe ser necesariamente verificado por la práctica...
Si no, ¿qué sentido tienen estos análisis?
En el lado positivo..:
1. Hay una eliminación de los analistas de izquierda...
2. Un factor de aprendizaje en vista de los análisis exitosos ...
3. La comparación de su análisis con el del analista - aumentando la confianza del comerciante en caso de un resultado positivo ...