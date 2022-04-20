XAUUSD (Oro) - página 43

Serqey Nikitin:
Me has hecho parecer tan esponjoso, suave y educado...
Vamos, Nikita, ¿por qué estás jugando? Todo el mundo lo entiende, no es el primer año que estás aquí.
 
Así que 1890 ya, ¿un pullback, o bajar más?
 
Va bien, se detiene en el soporte de 1863 y luego baja
 

Publicación matutina

XAUUSD vuelve a la opción de formar una corrección extendida como un triángulo horizontal

El modelo está formado a la perfección y los objetivos del movimiento bajista hacia el bloque de la zona de soporte del canal de incertidumbre son claramente trazables.
El único "problema" parece ser los niveles de los mínimos locales anteriores.


En la carta todo parece hermoso, demasiado hermoso para creer que lo es.
Siempre me confunden los patrones perfectos: todo el mundo los ve, así que los que ven los pedidos realizados también los ven.
¡Una causa sagrada para estropear la fiesta para la mayoría!

Así que analicemos los pros y los contras, así como la alternativa.


¡Pro!

  1. La zona de soporte inicial como la línea de finalización de Schiff ha sido superada.
  2. La zona de soporte estable como límite inferior del canal de equilibrio - roto.
  3. La estructura del triángulo horizontal es totalmente coherente con las propiedades del modelo y coincide con la estructura de la corrección ampliada del indicador metrónomo de niveles de onda.
  4. La zona objetivo lógica es la línea final de la horquilla de corrección de Andrews del nivel de la onda Minuto.
    Que coincide con el canal que forma A_C//B y A_C/D.
  5. Los niveles de soporte intermedio son los niveles de los mínimos locales anteriores.
  6. Encontra, excepto que todo es demasiado obvio y hermoso.
    Una opción alternativa de la subida (véase el gráfico de la derecha) es que se haya alcanzado una zona de soporte en torno a la cual puede formarse un retroceso al alza.
    Es decir, se formará la parte superior de la onda-(E ) del nivel de onda junior SubMicro y comenzará a formarse la onda ascendente-[c] Micro como una variante más compleja de una corrección extendida.
    No hay que descartar esta variante como control.
 
Igor Bebeshin:

Bien dicho, no pocos. Debo añadir, que no hay un intento clásico de romper el máximo histórico, sin él es demasiado pronto para hablar de un retroceso, puede que haya una racha alcista, aparentemente habrá un intento más adelante, el movimiento ha comenzado, ya es bueno.

 

El acuerdo oro/euro:


 
Александр:

Un acuerdo de oro/euro:


¿Le gustan las ofertas de modelado o tiene algún interés propio?

 
Igor Bebeshin:

Mierda.

Pensé que se suponía que compraría oro a 1.800 dólares la onza. ¿No?

 
Pensé que un dibujo de un TU-134 era lo más difícil que había visto)))
 
Алексей Тарабанов:

Maldita sea.

Creía que había que comprar oro a 1.800 dólares la onza. ¿No?

Véndelo a 1921))

