XAUUSD (Oro) - página 43
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Me has hecho parecer tan esponjoso, suave y educado...
Publicación matutina
XAUUSD vuelve a la opción de formar una corrección extendida como un triángulo horizontal
El modelo está formado a la perfección y los objetivos del movimiento bajista hacia el bloque de la zona de soporte del canal de incertidumbre son claramente trazables.
El único "problema" parece ser los niveles de los mínimos locales anteriores.
En la carta todo parece hermoso, demasiado hermoso para creer que lo es.
Siempre me confunden los patrones perfectos: todo el mundo los ve, así que los que ven los pedidos realizados también los ven.
¡Una causa sagrada para estropear la fiesta para la mayoría!
Así que analicemos los pros y los contras, así como la alternativa.
¡Pro!
Que coincide con el canal que forma A_C//B y A_C/D.
Una opción alternativa de la subida (véase el gráfico de la derecha) es que se haya alcanzado una zona de soporte en torno a la cual puede formarse un retroceso al alza.
Es decir, se formará la parte superior de la onda-(E ) del nivel de onda junior SubMicro y comenzará a formarse la onda ascendente-[c] Micro como una variante más compleja de una corrección extendida.
No hay que descartar esta variante como control.
Bien dicho, no pocos. Debo añadir, que no hay un intento clásico de romper el máximo histórico, sin él es demasiado pronto para hablar de un retroceso, puede que haya una racha alcista, aparentemente habrá un intento más adelante, el movimiento ha comenzado, ya es bueno.
El acuerdo oro/euro:
Un acuerdo de oro/euro:
¿Le gustan las ofertas de modelado o tiene algún interés propio?
Publicación matutina
XAUUSD vuelve a la opción de formar una corrección extendida como un triángulo horizontal
El modelo está formado a la perfección y los objetivos del movimiento bajista hacia el bloque de la zona de soporte del canal de incertidumbre son claramente trazables.
El único "problema" parece ser los niveles de los mínimos locales anteriores.
En la carta todo parece hermoso, demasiado hermoso para creer que lo es.
Siempre me confunden los patrones perfectos: todo el mundo los ve, así que los que ven los pedidos realizados también los ven.
¡Una causa sagrada para estropear la fiesta para la mayoría!
Así que analicemos los pros y los contras, así como la alternativa.
¡Pro!
Que coincide con el canal que forma A_C//B y A_C/D.
Una opción alternativa de la subida (véase el gráfico de la derecha) es que se haya alcanzado una zona de soporte en torno a la cual puede formarse un retroceso al alza.
Es decir, se formará la parte superior de la onda-(E ) del nivel de onda junior SubMicro y comenzará a formarse la onda ascendente-[c] Micro como una variante más compleja de una corrección extendida.
Esta variante como referencia no debe descartarse en absoluto.
Mierda.
Pensé que se suponía que compraría oro a 1.800 dólares la onza. ¿No?
Maldita sea.
Creía que había que comprar oro a 1.800 dólares la onza. ¿No?
Véndelo a 1921))