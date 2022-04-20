XAUUSD (Oro) - página 37
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Análisis :
Tendencia al alza, y lo ha sido durante mucho tiempo - dos años... Abrir posiciones SOLO comprar - los riesgos son mínimos ( ¡la tendencia siempre se llevará a cabo!)...
Entonces, ¡vende sólo!
¡Entonces sólo se vende!
)))
Por cierto, sí. Comprar es más bien 1800.
Trabajó un poco en los pantalones cortos.
Trabajamos un poco en los cortos.
Por el grano).
Entiendo cómo se toma la compra, pero la parada me interesa.
¿O - abrir primero, y luego - parar?
Por el grano )
Cómo se coloca una toma - Ya veo, pero me interesa la parada.
O bien: ¿abrir primero y luego parar?
Trabajamos con el mercado. Entrada, entonces ¡PARA! Colocamos el tope después de la o + fractal (para evitar el tirón accidental hacia abajo)) )
¿Por qué entrar en este nivel? Habría entrado peor, pero de forma más fiable.
Entró desde el pivote de la zona diaria después de un impulso de ruptura del marcador de la hora.
Perdone mi intromisión: ¿por qué no entró a la señal anterior? Antes de ayer.
Concreta la pregunta. ¿Cómo entendiste la señal de anteayer?
Análisis :
La tendencia es ALTA, y lo ha sido durante mucho tiempo - dos años... Abrir posiciones SOLO comprar - los riesgos son mínimos ( ¡la tendencia siempre sacará!)...
Busca el punto de entrada en los gráficos más pequeños ( H2 o H3)... Ahora, el pullback...
Haz el zoom más pequeño, mira el gráfico, el máximo histórico está hecho. ¿Adónde vamos? ¡Abajo! Tropezará un poco más y luego bajará. Siempre baja en el otoño.