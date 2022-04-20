XAUUSD (Oro) - página 59
no lograron romper la tendencia alcista, aunque cayeron firmemente
rompieron la tendencia al alza, aunque cayeron firmemente
Se ha anunciado una vacuna contra el coronavirus. Ha superado con éxito la tercera fase de ensayos: eficacia superior al 90%.
Los inversores se preparan para una subida en todos los mercados
El salto ya ha comenzado. Qué activos de protección, ¡todo el mundo está en acciones! Mira los índices.
Efecto Biden + noticias como excusa. ¡Viva la inflación de una nueva burbuja!
Dado que la burbuja ya no es muy nueva, creo que falta medio año para que estalle, quizá un año.
Sobre el tema: el oro, en mi opinión, para caer, colgando, a 1800. Posiblemente hasta 1700-1720. Y entonces...
¿Estás seguro de que es ascendente?
Esta no es la pregunta correcta, porque primero tenemos que decidir cómo definir la tendencia. Si por Extremum, entonces la tendencia estaba allí, si por cualquier otro método, entonces es una conversación diferente
La pregunta es correcta. Usted dijo con seguridad que la tendencia es alcista, ahora ha comenzado, si, lo que sea...
Lo siento, mi error.
A raíz de la noticia de la cura del cóvido, alguien vendió oro con fuerza y compró acciones farmacéuticas.
Y covid acaba de iniciar su actividad destructiva, por lo que la industria se profundizará. El dinero vacío será arrojado y el oro subirá.
Ayer no se produjeron fuertes subidas en las empresas farmacéuticas, que llevan subiendo mucho tiempo, desde el verano.
Pfizer subió un 8,7% y BioNtech un 9,8% respecto al lunes.
Sin embargo, las cadenas de cines han subido con fuerza:AMC Entertainment ha subido un 44% y Cinemark un 35%.
El oro se ha vendido y el dinero aún no se ha redistribuido. Hay muchos ámbitos de aplicación en estas noticias. La venta era lo primero de la lista para poder vender a tiempo.