Estoy viendo el oro de esta manera...estaré atento a ver cómo va el nivel...se bloqueará o se impulsará.

 

Hoy se ha demostrado que aún no estamos preparados para superar los 1300. Demasiados dispuestos a ir en largo. El movimiento por encima de 1300 se puede considerar tentativamente para septiembre (repito tentativamente) para el futuro más cercano buen potencial de movimiento a corto, a la zona de 1250. Y luego tenemos que ver lo que pasa allí... ¡¡¡Pero es mejor no hacer esas predicciones, sino observar los datos del mercado!!! Y el comercio en it)))) hay buenasposiciones abiertas en cortosahora, que estaban ganando durante 3 semanas. Hoy en día, es la eliminación de las paradas de los cortocircuitos, a expensas de que se ganó más en los cortos. Tenemos que ver el comienzo de la próxima semana como se desarrolla. Existe la posibilidad de que el reclutamiento continúe...

Por configuración delta y vela - corta (mínimo - corrección).


 
¿En qué se basa el delta? ¿En el gráfico de mt4 y de dónde toma los datos el indicador?
Yurii Kostin:
¿En qué datos se basa el cálculo de la delta? En el gráfico de mt4, ¿de dónde toma los datos el indicador?
Volúmenes reales de FORTS (MT5).
 

Desgraciadamente, FORTS no es una bolsa fundamental para el oro. Las operaciones que se realizan allí no afectan al precio de los futuros del oro. La principal bolsa de oro es la Bolsa de Londres, donde se fijan los precios. Pero los mortales no podemos llegar hasta allí, lo único que nos puede satisfacer son los datos del mercado, proporcionados por la CME, porque nadie canceló la información privilegiada)))) y todo lo que ocurre en Londres, de una manera u otra, es establecido y negociado por los participantes del mercado en la CME. A partir de los datos proporcionados por la CME, podemos ver las operaciones reales que afectan al instrumento de forma práctica y no adulterada. Por lo tanto, mirar los volúmenes de oro, la delta, etc. en FORTS lamentablemente no conduce realmente al resultado correcto.

 

Panorama del mercado del ORO

Niveles de apoyo

1362.00

1350.00

1343.00

Niveles de resistencia

1329.00

1322.00

1316.00

Archivos adjuntos:
gold3.PNG  89 kb
 

1340,00 Vender desde el nivel

objetivo 1 - 1326,00

objetivo 2 - 1322,00

Niveles de resistencia

1362.00

1350.00

1340.00

Niveles de apoyo

1326.00

1322.00

1316.00

Archivos adjuntos:
gold_5.PNG  88 kb
 
1332,00 Nivel de soporte fuerte

Recomendación de entrar en la operación (largo)

Comprar a partir del nivel 1332,00 Vender a 1350,00 y 1355,00

Chingiz Gavryushkaev:
Dmitry Pilshchikov:
Si no cambias la dirección del pronóstico tan a menudo, no podrás seguir tu ritmo.

