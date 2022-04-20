XAUUSD (Oro) - página 73
cada uno lo ve de manera diferente - si el precio cae por debajo de 1840 y se mantiene allí, podemos esperar una caída a 1705,64
- pero hasta ahora parece que quiere subir a 1967.52
En este momento China está comprando activamente oro, pero con el alto precio y la pandemia, es posible que no compre en el mejor de los casos, y que venda en el peor.
Para el lunes +/-1875
No compraré hasta el martes.
Análisis:
Análisis:
¡Necesito la ventaja! - Sólo en el de 5 minutos, parece rebotar al alza. (¿Cómo puedo encantarlo para que suba?)
¡Necesito la parte superior! - Sólo en el minuto 5, parece rebotar hacia la cima. (¿Cómo conjurar que se vaya a la cima?)
La pregunta en sí misma es errónea.
"¡Necesito levantarme!" - déjame preguntarte: ¿por qué quieres subir allí...? ¿Y por qué por la M5 y no por la M20?
En realidad, la tesis básica del comerciante - ¡sigue al mercado!
¡La propia formulación de la pregunta es ERROR!
No sé qué hacer con ellos, pero estoy seguro de que tienen razón... Si no sé qué hacer con ellos, tendrán razón.
Desde el viernes hay posiciones abiertas en la compra - así, así, que se convertiría en un aumento, ---> en contra de todas las señales hacia abajo, subió.
¡Trabajar contra la tendencia es MUY PELIGROSO!
Hay una opinión: La tendencia siempre te lleva... es decir, los errores cuando se trabaja contra la tendencia no se notan tanto como los errores contra la tendencia...
¿Qué es una tendencia?
La tendencia es la dirección del movimiento de los precios.
Y la tendencia no depende del marco temporal... Si la dirección es opuesta en un marco temporal menor, entonces es sólo un retroceso temporal (la ley de dientes de sierra del movimiento del precio no ha sido abolida), y la dirección de la tendencia no cambia...
Los que piensan que la tendencia depende del marco temporal están muy equivocados...
La tendencia es la dirección del movimiento de los precios.