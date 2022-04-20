XAUUSD (Oro) - página 54
¿Celos en ebullición? ;)))
*Verterlo en una taza y beberlo, no sudar*
*y se irá*// con avidez y emoción te aconsejo que hagas lo mismo...
¿Celoso de qué, Lech? Todavía no ha confirmado nada, sólo está hablando.
Si ni siquiera puedes leer el nombre, entonces estás cabreado.
sigue, me gusta que estés celoso
y por cierto, la supervisión no puede seguir el ritmo del número de ofertas y no puede desactivar la visualización de las mismas
No quiero mostrar las operaciones y por tanto la estrategia
;)
pisar fuerte - pisar fuerte a 1909.13
y aquí está mi robot, que me va a dejar boquiabierto.
no parece haber escurrido - hoy muy probablemente hasta aquí 1889,49 y volver a subir
--------------------------------------------------
No entiendo una cosa - por qué las posiciones se cer raron - no hay cierre en la señal en la configuración.
- Debería haber cerrado todo en beneficio
----------------------------------------------
entiendo por qué sucedió - tenía una ganancia de 130 000 - así que tomó esta cantidad y cerró posiciones
Y el saldo - se suponía que debía cerrarse cuando llegara a los 300 000 - pero tenía menos 40 000 - en un stop out recibido.
Habría pensado que había algo mal en el robot.
Hola a todos. Operaciones con el XAU/GBP y el XAU/CHF:
XAU / GBP
XAU / CHF
¡Bien hecho! - Me pregunto qué le gustaría escuchar.
El oro es un poco desordenado. Parece que quería subir, ahora quiere volver a bajar
Probablemente bajará de 1900,90 a 1838,00
----------------------
Me quedo hasta las 1900.90 por ahora - hay una trampa, esperemos que no se olviden de llevarme con ellos
El oro es un poco desordenado. Parece que quería subir y ahora quiere volver a bajar.....
Sí, el oro no se confunde, incluso si se sigue la versión simplificada del margen de beneficio - el objetivo del movimiento alcista de este año se ha alcanzado, entonces la corrección está por delante:
Si tomamos la versión más complicada:
Aunque, a juzgar por el hecho de que la segunda onda fue una corrección extendida, la cuarta onda será profunda, pero no con tales objetivos como en el gráfico anterior
Este es un gráfico del precio del oro a lo largo de 100 años. Podría ser interesante que alguien lo mirara.
En el gráfico se puede ver que algo va a pasar y que es probable que el precio baje.