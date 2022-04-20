XAUUSD (Oro) - página 20
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Tal vez lleguemos hoy después de las 3 de la tarde.
Tal vez terminemos hoy después de las 3 de la tarde.
¿Y dónde estaba el stop en tu operación? ¿Por debajo del mínimo (1430)?
¡Sí! - XAUUSDM5 va bien
quiere girar - amarillo horizontal, parada
probablemente seguirá bajando
probablemente seguirá bajando
Tengo un buen comienzo ) todo lo que tengo desperdiciado ))))?
Espero 1600+ y luego un pullback a 1580 +- allí para aguantar y dibujar el tercer techo. IHMO...
Ya no tengo dinero))?
¡No!
Todavía estoy buscando un patrón.
Todavía estoy buscando un patrón.
hoy 17000 rublos. +
¿Y dónde estaba el stop en tu operación? ¿Por debajo del mínimo (1430)?
No opero con stops.