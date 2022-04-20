XAUUSD (Oro) - página 20

Nuevo comentario
 

Tal vez lleguemos hoy después de las 3 de la tarde.

[Eliminado]  
prostotrader:

Tal vez terminemos hoy después de las 3 de la tarde.

¿Y dónde estaba el stop en tu operación? ¿Por debajo del mínimo (1430)?

[Eliminado]  

¡Sí! - XAUUSDM5 va bien

XAUUSDM5

 
Mientras tanto, la producción industrial en China se está recuperando. Y el petróleo ha retrocedido un poco, ya está a unos 30 dólares.
[Eliminado]  

quiere girar - amarillo horizontal, parada

XAUUSDM5

[Eliminado]  

probablemente seguirá bajando

Foto de

XAUUSDM5

 
Alexsandr San:

probablemente seguirá bajando


Tengo un buen comienzo ) todo lo que tengo desperdiciado ))))?

Espero 1600+ y luego un pullback a 1580 +- allí para aguantar y dibujar el tercer techo. IHMO...

[Eliminado]  
GhostMan:

Ya no tengo dinero))?

¡No!

XAUUSDH2

[Eliminado]  

Todavía estoy buscando un patrón.

Todavía estoy buscando un patrón.

hoy 17000 rublos. +

Tiro777i.PNG

 
Alexey Kozitsyn:

¿Y dónde estaba el stop en tu operación? ¿Por debajo del mínimo (1430)?

No opero con stops.

1...131415161718192021222324252627...100
Nuevo comentario