XAUUSD (Oro)
probablemente tengas razón 2020 es un número muy apropiado
Un poco vendido a 4370 rublos el gramo, dinero necesario . No estoy seguro, pero creo que subirá más. Consolidación durante unas semanas.
En mi opinión, se avecina una corrección. Miércoles 21:00
La noticia ya está desfasada, pero es interesante.
En la última crisis también hubo rumores sobre Wolframio chapado en oro ) La cola menea al perro))
Así que me pregunto si el oro estaba allí en absoluto o si fue robado - donde se compró de todos modos ...
No hace mucho, un alto cargo policial retirado fue detenido en China. En su sótano tenía cientos de kilos, si no toneladas (no recuerdo) de oro en lingotes bancarios. El valor es comparable al PIB de los pequeños países europeos.
¿De dónde proceden estos datos? ¿Alguien va a vender?
Después de la última reunión (10 de junio) se produjo una corrección del 3% aproximadamente. Entonces los escenarios se nublan
Ya son 22, ¿explican por qué esperaban una corrección a los 21?
No se trata de una corrección a 21, sino de la publicación de los resultados de la reunión de la Fed, a la que el oro reacciona.
Según los resultados, no hay ninguna razón para que el oro baje, sólo hay razones para que suba