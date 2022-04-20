XAUUSD (Oro) - página 51
¿Estás seguro de que eres Helen, o Helen (Stag)?
Sí. ¿Alguna pregunta interesante?
El nivel de soporte más cercano es 1800, el más fuerte es 1720. Buscaremos allí.
¿Cómo no has visto el nivel de 1863?
Es hora de promediar el oro a un mejor precio
Bueno, los adultos se lo están creyendo
¿Cómo no has visto el nivel de 1863?
No veo el nivel de 1863. Veo un límite del canal entre los niveles muy débiles de 1885 y 1855. El precio está ahora rompiendo este canal a la baja, ya se ha formado un patrón, ni siquiera tres indios (de pie, sentado, acostado), sino cuatro. El cuarto, aparentemente, ha subido a la trinchera.
Pero hay que entender que el análisis técnico sólo ayuda a seguir el mercado, el mercado está dirigido por los grandes, cuyas acciones son controladas por el análisis fundamental.
https://zen.yandex.ru/media/id/5cec08c19676d700b3068c82/milliardery-ssha-slivaiut-akcii-i-gotoviatsia-k-krahu-suscestvuiuscei-sistemy-5f69e5773557c51afd867e38
El análisis fundamental es bueno para el comercio de periódicos - Euro, Dólar, Aussie y otros.
El comercio de oro, en cambio, es mucho más complicado.
Si tienes oro como activo, puedes dormir bien, pero si tienes petróleo como activo, te despiertas con un sudor frío por la mañana, leyendo las noticias de si hay otro Nikola Tesla. La tecnología lleva a que el consumo medio diario de petróleo sea de ~100 litros al día, y el precio del petróleo sea de 10 dólares por búnker marítimo.
El oro tiene un volumen limitado, no se estropea, siempre se puede cambiar por algo, dejarlo como herencia, enterrarlo en el bosque y desenterrarlo dentro de 50 años. No en vano todos los países lo mantienen como reserva de dinero y lo reponen constantemente.
En los índices no se nota que los grandes se deshagan de las acciones. El oro es una alternativa, pero no es una panacea y su precio no puede crecer indefinidamente, no se puede comer o hacer una vacuna con él, por ejemplo...
Las acciones, son negocios: hoy están ahí, mañana están en quiebra y un mes después se han olvidado de que existen.
La caída a 1670 está garantizada. En el macd regular
"Garantizado" es una palabra curiosa para el comercio.
Sin embargo, esto ya se ha discutido.
El problema es diferente - el MACD sigue al precio y no muestra dónde y cuándo puede estar en el futuro - el indicador es rezagado, no líder = semáforo detrás del cruce (ya he escrito sobre eso también).
La técnica DML&EWA se basa en los indicadores adelantados: fíjese en las fechas a partir de las cuales se construyen las horquillas de los diferentes niveles de onda y cómo funcionan posteriormente las herramientas gráficas: