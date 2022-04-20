XAUUSD (Oro) - página 67

SanAlex:
¿llegará a 1823,06 hoy o no?

A este ritmo, ¡¡¡lo conseguirá!!!

 
Александр:

Bueno, ¡aquí está el STOP!



No debería haberla comprado... Hay un nivel de Fibo en el precio de 1877 en algún lugar, a partir de él rebotó durante 2 días, ahora a la barra inferior del canal 1827 en algún lugar y más allá no sé. probablemente un rebote. ¿Quién sabe lo que está conectado con tal movimiento?
 
Djbl:
Parece ser un factor noticioso. El dólar se está fortaleciendo.
Parece ser un factor noticioso. El dólar se está fortaleciendo.
Screenshot_20201123-184210.jpg  260 kb
 
Александр:
Parece que es un factor de noticia. El dólar se ha fortalecido

Uno muy noticioso que no tiene nada que ver con la tecnología

 
Vitaly Muzichenko:

Uno muy noticioso que no tiene nada que ver con la tecnología

Técnicamente previsto desde esta mañana

1

 
Алексей Тарабанов:
Ir a "Regularidades".

No hay nada nuevo, ya se han encontrado todos los patrones)

 
VVT:

Muy bien entonces.

Muy bien entonces.

Александр:

¿Llegará a 1750,97 o no?

¿Llegará a 1750,97 o no?

XAUUSDDaily_1750.97.png  66 kb
 
Nuevas noticias sobre la vacuna, Pfizer tenía un 90% de éxito, ahora un 95%.
