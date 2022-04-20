XAUUSD (Oro) - página 67
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿llegará a 1823,06 hoy o no?
A este ritmo, ¡¡¡lo conseguirá!!!
Bueno, ¡aquí está el STOP!
No deberías haberla comprado... Hay un nivel de Fibo en el precio de 1877 en algún lugar, rebotó de él durante 2 días, ahora a la parte inferior del canal 1827 en algún lugar y luego no sé. probablemente un rebote. ¿Quién sabe lo que este movimiento está conectado con?
Parece que es un factor de noticia. El dólar se ha fortalecido
Uno muy noticioso que no tiene nada que ver con la tecnología
Uno muy noticioso que no tiene nada que ver con la tecnología
Técnicamente previsto desde esta mañana
Ir a "Regularidades".
No hay nada nuevo, ya se han encontrado todos los patrones)
No hay nada nuevo, todos los patrones ya se han encontrado)
Muy bien entonces.
A este ritmo, ¡¡¡lo conseguirá!!!
¿Llegará a 1750,97 o no?