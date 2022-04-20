XAUUSD (Oro) - página 82
¿Es aquí donde se celebra el concurso de "fotos divertidas"? :-)
opinión personal - corrección a 1880. La forma en que vaya más allá depende de cómo y cuán rápido vaya la corrección. Y, en general, la tendencia es a la baja ("rebasamiento" general en la parte superior).
es una lástima que los objetivos estén más allá de los límites de MM (en gris en la imagen)
sin una corrección, de inmediato, pero no me creas
como si los fondos se hubieran sentido - ahora podemos prepararnos para las cimas
los primeros intentos - los mejores movimientos
Hamsters :-))) Lo siento ))))
¿Qué pasa con los hámsters? -No hago trading, por ejemplo, sólo estoy aprendiendo a entender los indicadores y a hacer predicciones.
Y los indicadores nos han advertido hacia dónde irá el movimiento, y como podemos ver, no nos han engañado.
¿Qué piensan los Guras del oro? ¿Compras anticipadas?
Todavía es demasiado pronto para hablar de máximos - Sí y el gráfico del indicador diario apunta a la baja. XAUUSDDaily 1674.21
Creo que deberíamos vender
Análisis:
El estado actual es de tendencia a la baja ( todos los indicadores están a la baja)... pero claramente visible la sección horizontal - plana...
En una condición plana, la tendencia puede cambiar en cualquier momento, o el movimiento bajista puede continuar.
La mejor opción - mantenerse fuera del mercado por ahora... Esperar un fuerte movimiento a la baja o la inversión de TODOS los indicadores al alza...