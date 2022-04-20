XAUUSD (Oro) - página 82

Nuevo comentario
 
Maxim Kuznetsov:

¿Es aquí donde se celebra el concurso de "fotos divertidas"? :-)



opinión personal - corrección a 1880. La forma en que vaya más allá depende de cómo y cuán rápido vaya la corrección. Y, en general, la tendencia es a la baja ("rebasamiento" general en la parte superior).

es una lástima que los objetivos estén más allá de los límites de MM (en gris en la imagen)

sin una corrección, de inmediato, pero no me creas

[Eliminado]  

como si los fondos se hubieran sentido - ahora podemos prepararnos para las cimas

XAUUSDDaily

los primeros intentos - los mejores movimientos

XAUUSDH2


 
Hamsters :-))) Lo siento ))))
[Eliminado]  
Ilya Vasenin:
Hamsters :-))) Lo siento ))))

¿Qué pasa con los hámsters? -No hago trading, por ejemplo, sólo estoy aprendiendo a entender los indicadores y a hacer predicciones.

Y los indicadores nos han advertido hacia dónde irá el movimiento, y como podemos ver, no nos han engañado.

XAUUSDH2 000P

 
¿Qué piensan los Guras del oro? ¿Compras anticipadas?
 
diman1982:
¿Qué piensan los Guras del oro? ¿Compras anticipadas?
Creo que deberíamos vender.
[Eliminado]  
Chicos, decidme, aparte de Vova Iretzky, ¿alguien cree que es posible ganar dinero en Forex?
[Eliminado]  
SanAlex:

como si los fondos se hubieran sentido - ahora podemos prepararnos para las cimas

los primeros intentos - los mejores movimientos


Todavía es demasiado pronto para hablar de máximos - Sí y el gráfico del indicador diario apunta a la baja. XAUUSDDaily 1674.21

XAUUSDDaily 1674.21

 
Mikhail Simakov:
Creo que deberíamos vender

Análisis:

El estado actual es de tendencia a la baja ( todos los indicadores están a la baja)... pero claramente visible la sección horizontal - plana...

En una condición plana, la tendencia puede cambiar en cualquier momento, o el movimiento bajista puede continuar.

La mejor opción - mantenerse fuera del mercado por ahora... Esperar un fuerte movimiento a la baja o la inversión de TODOS los indicadores al alza...

 
comprar
1...757677787980818283848586878889...100
Nuevo comentario