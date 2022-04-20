XAUUSD (Oro) - página 35

Las reglas de entrada: granada, rifle de asalto, yo. Lo principal es no mezclarlo.
 
Mierda, comprar un dólar, vender el resto, por supuesto )
Алексей Тарабанов:
Entonces no hay nadie a quien saludar, ¿verdad? ¿O el paintball/strikeball?

 
gobirzharf:

Paintball.

 
Алексей Тарабанов:
Todo el mercado financiero, cualquier: granada, sí mismo, máquina

 
Vitaly Muzichenko:

Confundido: Granada, ametralladora, yo mismo. Muerto, lo siento.

 
Primero lanza una granada, luego dispara una ametralladora y después entra tú.
 
Vitaly Muzichenko:

¿Qué quería Vinnitsa?

 

Cerrado otro acuerdo de oro. ¡HORA!


 
Александр:

Enhorabuena.

El siguiente punto de entrada es 1750-1800 si le gusta jugar con este activo. Después de eso son 2400.

