XAUUSD (Oro) - página 35
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Reglas de entrada: granada, rifle de asalto, yo. Lo principal es no mezclarlo.
Entonces no hay nadie a quien saludar, ¿verdad? ¿O el paintball/strikeball?
Entonces no hay nadie a quien saludar, ¿verdad? ¿O paintball/Strikeball?
Paintball.
Reglas de entrada: granada, subametralladora, auto. Lo principal es no confundirse.
Todo el mercado financiero, cualquier: granada, sí mismo, máquina
Todo el mercado financiero, cualquiera: granada, yo, ametralladora
Confundido: Granada, ametralladora, yo mismo. Muerto, lo siento.
Todo el mercado financiero, cualquiera: granada, sí mismo, ametralladora
¿Qué quería Vinnitsa?
Cerrado otro acuerdo de oro. ¡HORA!
Cerrado otro acuerdo de oro. ¡HORA!
Enhorabuena.
El siguiente punto de entrada es 1750-1800 si le gusta jugar con este activo. Después de eso son 2400.