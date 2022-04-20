XAUUSD (Oro) - página 79
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Parece que el oro ha trabajado a la baja y ahora apunta a 1928,59
No ha pasado mucho tiempo y el objetivo (1917,95) está cada vez más cerca
XAUUSD_Daily.
Hay una onda correctiva al alza. Pero la tendencia es a la baja. La línea roja es el límite superior del canal descendente del nivel superior.
Bares semanales
para el final del verano - siente el precio de 2095,61
¡En el Diamante de oro! ¡Despegará!
antes del final del verano - siente el precio de 2095,61
¿Comprar?
La situación
¿Comprar?
Con una posible reversión del dólar, mmm
¿Comprar?
Comprar - lo más cerca posible de 1841,08 y desde ahí apuntar a 2095,61
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
por el momento - con el objetivo de 1903.00
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
como se apresuró a entrar - decidió ir directamente a 1903,00 hoy.
Análisis sobre H3 :
La tendencia, por supuesto, es al alza...
Pero ahora mismo, el retroceso.
Solución óptima - fuera del mercado por ahora... Esperar a que TODOS los indicadores giren en una dirección, incluso en el gráfico de 1 hora...