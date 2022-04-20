XAUUSD (Oro) - página 79

SanAlex: 2021.03.22 07:33      RU

Parece que el oro ha trabajado a la baja y ahora apunta a 1928,59

XAUUSDDaily_1928.59__1

No ha pasado mucho tiempo y el objetivo (1917,95) está cada vez más cerca

XAUUSDDaily

 

XAUUSD_Daily.

Hay una onda correctiva al alza. Pero la tendencia es a la baja. La línea roja es el límite superior del canal descendente del nivel superior.

XAUUSD_Daily_05

 

Bares semanales

para el final del verano - siente el precio de 2095,61

XAUUSDDaily 2095,61

 



¡En el Diamante de oro! ¡Despegará!

 
SanAlex:

antes del final del verano - siente el precio de 2095,61


¿Comprar?

 

La situación

La situación

 
Mikhail Simakov:

¿Comprar?

Con una posible reversión del dólar, mmm

Mikhail Simakov:

¿Comprar?

Comprar - lo más cerca posible de 1841,08 y desde ahí apuntar a 2095,61

XAUUSDSemanal 1841.08

por el momento - con el objetivo de 1903.00

XAUUSDH1 1903,00

como se apresuró a entrar - decidió ir directamente a 1903,00 hoy.

XAUUSDH2xxx


 

Análisis sobre H3 :

La tendencia, por supuesto, es al alza...

Pero ahora mismo, el retroceso.

Solución óptima - fuera del mercado por ahora... Esperar a que TODOS los indicadores giren en una dirección, incluso en el gráfico de 1 hora...

