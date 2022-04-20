XAUUSD (Oro) - página 15

Nuevo comentario
 
Vitaly Muzichenko:

Me gusta más: "lo que vale mucho hoy puede valer aún más mañana" (como Buffett)

Buffett se beneficia de la compra de los activos que compró, una vez a la baja

 
Sugiero crear un grupo cerrado con miembros que aporten su propio análisis sobre el oro.
 
Mikhail Simakov:
Propongo crear un grupo cerrado con miembros que den su análisis sobre el oro.
¿Por qué cerrarlo? Para no pasar vergüenza después).
 
Mikhail Simakov:

No recuerdo quién lo dijo: "Necesitas las bajas para romperlas".

Con ese tipo de opinión sobre el comercio del oro, es mejor no comerciar con él...

 
prostotrader:

Con esa visión del comercio de oro, es mejor no comerciar con oro...

Mi opinión no termina con esa frase, en lo que respecta al oro en este momento, prefiero sentarme en el caché. Creo que la tendencia es a la baja, comprueba los informes COT. Pero quizás alguna compra a corto plazo.

 

Aquí hay una prueba del EA. Compra cuando el precio está 60 pips por encima de la media móvil (en el gráfico horario, periodo=48) y vende cuando está 60 pips por debajo. Solo sigal hoy, pero no digo nada de que el precio vaya a seguir cayendo así solo un análisis probable. En el EA los datos son de principios de 2016



 

Y aquí hay una prueba de un EA basado en el análisis de ondas, y de nuevo la señal de venta de hoy


 

Mikhail Simakov

¿Qué tiene que ver el análisis de gráficos con esto?

El oro no se negocia según un análisis gráfico, sino según la política

y económicas. Recientemente, la Fed redujo el tipo de interés, por lo que

El dólar se abarató, lo que significa que el oro subirá.

 
Lo pondré a la venta) El oro bajará a 1451 en los próximos dos días 15-16
 
prostotrader:

Mikhail Simakov

¿Qué tiene que ver el análisis de gráficos con esto?

El oro no se negocia según un análisis gráfico, sino según la política

y económicas. Hace poco, la Fed bajó el tipo de interés, por lo que

El dólar se ha abaratado, lo que significa que el oro subirá.

Las conclusiones tienen que ser contrarias

1...8910111213141516171819202122...100
Nuevo comentario