XAUUSD (Oro) - página 96

Serqey Nikitin #:

Sobre el trabajo TC...

No quise publicar nada para que no se viera que ponía excusas...

Pero los resultados son notables...


Demo .... oooh... :(((

incluso alguna decepción

sin ánimo de ofender :-)

 
Yuriy Zaytsev #:

Yuri, no deberías hacer eso. El Sensei vendrá y te llamará retrasado, es la única respuesta que puedes esperar.

 
Vitaly Muzichenko #:

Yuri, no deberías hacer eso. Sensei vendrá y te llamará medio tonto, es la única respuesta que puedes esperar de él.

Bueno, en esta situación, ser un imbécil sería un honor).

 
Maxim Kuznetsov #:

Al menos nos hemos reído un poco :-)

Por eso Yuri preguntó)

 

Análisis del oro:



La situación actual del mercado es de tendencia al alza.

 
Serqey Nikitin #:

puede ser interesante mirar el estado de la tendencia de todos los TF y luego sumar para calcular la tendencia global y no la tendencia de un solo TF

p.d.


W1 D1 H12 H4 H3 red H8 H6 arriba - es decir, tendencia al alza

EJEMPLO (por esta estrategia para el oro):

W1 - piso

D1 - plano

H12 - plano

H8 - tendencia al alza

H6 - tendencia al alza

H4 - plano

H3 - plano

H2 - plano

 
Yuriy Zaytsev #:

podría ser interesante mirar el estado de todos los TFs y luego sumar para calcular la tendencia global y no la tendencia de un solo TF

Así es como funciona el EA... Abre una posición SOLO cuando TODOS los indicadores de una determinada lista de gráficos coinciden en su dirección...
XAUUSDH2 Objetivo 1968,71.

XAUUSDH2 1968.71

 
Serqey Nikitin #:
El asesor funciona así ... abre la posición SÓLO cuando la dirección de TODOS los indicadores de una determinada lista de gráficos coincide ...

El cierre de posiciones puede establecerse en un gráfico más pequeño que la tendencia general...

Por ejemplo: en ind.3 en el gráfico H8 - cuando el indicador cruza a través de cero... ( o algo más...))



 

Los futuros del ORO 6,22 parecen rebotar por la mañana,

No veo ningún nivel). Quizás más cerca de la zona de 1950.

