XAUUSD (Oro) - página 96
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Sobre el trabajo TC...
No quise publicar nada para que no se viera que ponía excusas...
Pero los resultados son notables...
Demo .... oooh... :(((
incluso alguna decepción
sin ánimo de ofender :-)
Demo .... oooh... :(((
incluso alguna decepción
sin ánimo de ofender :-)
Yuri, no deberías hacer eso. El Sensei vendrá y te llamará retrasado, es la única respuesta que puedes esperar.
Yuri, no deberías hacer eso. Sensei vendrá y te llamará medio tonto, es la única respuesta que puedes esperar de él.
Bueno, en esta situación, ser un imbécil sería un honor).
Al menos nos hemos reído un poco :-)
Por eso Yuri preguntó)
Análisis del oro:
La situación actual del mercado es de tendencia al alza.
Análisis del oro:
Situación actual del mercado: tendencia al alza.
puede ser interesante mirar el estado de la tendencia de todos los TF y luego sumar para calcular la tendencia global y no la tendencia de un solo TF
p.d.
W1 D1 H12 H4 H3 red H8 H6 arriba - es decir, tendencia al alza
EJEMPLO (por esta estrategia para el oro):
W1 - piso
D1 - plano
H12 - plano
H8 - tendencia al alza
H6 - tendencia al alza
H4 - plano
H3 - plano
H2 - plano
podría ser interesante mirar el estado de todos los TFs y luego sumar para calcular la tendencia global y no la tendencia de un solo TF
El asesor funciona así ... abre la posición SÓLO cuando la dirección de TODOS los indicadores de una determinada lista de gráficos coincide ...
El cierre de posiciones puede establecerse en un gráfico más pequeño que la tendencia general...
Por ejemplo: en ind.3 en el gráfico H8 - cuando el indicador cruza a través de cero... ( o algo más...))
Los futuros del ORO 6,22 parecen rebotar por la mañana,
No veo ningún nivel). Quizás más cerca de la zona de 1950.