XAUUSD (Oro) - página 99
Entonces, ¿dónde están tus "mil millones y medio" en el "espejo" real...?
Juego de niños: ¡pantalones con tirantes!...
Escribí que estaba depurando un EA.
Pero has dicho que la demo es un espejo :) de la real.
Si no quieres restregarle a todo el mundo. No tienes ganas de restregarle a todo el mundo, pero es más bien que no tienes ninguna posibilidad.
En este caso, el problema es que no se quiere restregar a todo el mundo, o más bien no es posible.
para callar a todo el mundo :) incluido yo
Puedes pelear todo lo que quieras... - No me interesa ni me incomoda...
El ejemplo se muestra para el desarrollo general de los jóvenes comerciantes, para identificar una posible meta a la que aspirar...
Puede o no aspirar a...
Ya veo, así que he perdido...
Ya veo, así que estás fuera...
Eres ingenuo, ¿verdad?
¿Realmente crees que puedes mostrar tu cuenta real frente a todos los "muñones"...?
Según los últimos acontecimientos, cuando decidieron comprar con rublos, y el rublo se vinculó al precio del oro, parece que el oro caminará en un pequeño corredor.
Es improbable que se produzcan repuntes tan salvajes, podemos comprar en la caída más cercana y vender en la subida más próxima, y la ayuda de la media.
Voy a ver, pero esto es muy probable que el activo más plana para el tiempo más cercano.
aparentemente el oro caminará en un pequeño corredor.
Sí, el canal es rastreable...
Pero para evitar obtener una señal falsa (rompiendo el canal), es mejor utilizar algún indicador de tendencia RÁPIDO en combinación con el canal...
¡Hola!
Pregunta: ¿qué previsión de oro para la semana darán los compañeros?
Necesito urgentemente una previsión más precisa.
Análisis del oro:
La situación actual del mercado es de tendencia al alza.
Perspectivas: continuación de la tendencia al alza.
El objetivo es el límite superior del canal ( 2010 )... pero hay que vigilar el mercado...
Las previsiones a largo plazo no son buenas.
¡Hola!
según su indicador hay una divergencia.
Es decir, vendió oro. ))
