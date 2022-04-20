XAUUSD (Oro) - página 6

prostotrader:

no está en la terminal

ÍNDICE MONETARIO DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE

US $ Index - El broker FXPro lo tiene. Está incorporado. Puedes comerciar con él.
 
prostotrader:

¡Hola!

¿Vale la pena comprar oro a 1130?

Parece que sí. =1230 Hoy 13/02/17
 
Cerrado en corto hoy en 1223,72
 
Interesante punto sobre el oro, apuesto por un descenso para el final de la semana
 
Mikhail Simakov:
Interesante punto sobre el oro, yo apuesto por un descenso para el final de la semana

¿Cuál es su volumen de apertura?
 
Mikhail Simakov:
Interesante punto sobre el oro, yo apuesto por un descenso para el final de la semana

Yo también, el índice está a 95,11 dólares y debería subir, así que a esperar 1168 por onza

 
Mikhail Simakov:
Interesante lo del oro, apuesto por una bajada para el final de la semana

Sí, subirán ligeramente hasta los 1300, bajarán todos los osos y luego bajarán más.

 
Nikolay Kositsin:

¡Si! Lo subirán ligeramente a 1300, dejarán caer a todos los osos y luego lo bajarán.


No estaré con todos :) 1300 seguro, al menos por esta semana.

 

No está claro por qué debería caer el oro, esta es la imagen que me da:


El valor del oro en rublos:


 
Sergey Chalyshev:

No está claro por qué debería caer el oro, esta es la imagen que me da:


El valor del oro en rublos:



El tiempo lo dirá

