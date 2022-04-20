XAUUSD (Oro) - página 6
no está en la terminal
ÍNDICE MONETARIO DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE
¡Hola!
¿Vale la pena comprar oro a 1130?
Interesante punto sobre el oro, yo apuesto por un descenso para el final de la semana
Yo también, el índice está a 95,11 dólares y debería subir, así que a esperar 1168 por onza
Interesante lo del oro, apuesto por una bajada para el final de la semana
Sí, subirán ligeramente hasta los 1300, bajarán todos los osos y luego bajarán más.
No estaré con todos :) 1300 seguro, al menos por esta semana.
No está claro por qué debería caer el oro, esta es la imagen que me da:
El valor del oro en rublos:
El tiempo lo dirá