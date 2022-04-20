XAUUSD (Oro) - página 71
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
El oro sube cuando se enciende la imprenta. Si el covid se ahoga todo el invierno, los países tendrán que imprimir papel. Sólo eso hará que el metal suba.
¿y ahora lo han apagado?
Hoy he cerrado el comercio de oro. Tuvo una pequeña parada en el último. De todos modos, terminó en la parte superior )
Hoy he cerrado el comercio de oro. Tuvo una pequeña parada en el último. Terminó en la parte superior )
y en línea recta hacia abajo, dibujando el zigzag )
...
La subida partió de un nivel de retroceso del 50% desde la parte superior de la onda[III] Primaria y alcanzó la mediana de la horquilla de Andrews de este nivel de onda.
Pero lo que está en duda es si la onda[IV] primaria se forma o no.
La formación de una corrección irregular compleja también es muy posible. Sin embargo, no vamos a considerar este tema por el momento.
Luego, tras formarse el tope de la onda-[iii] Minuto, siguió un doble zigzag como corrección profunda compleja.
Y la misma pregunta: ¿ha terminado la formación de la onda[iv] Minuto?
Tomemos la variante de que la formación de la onda-[iv] Minuto se ha completado.
Los valores actuales de las zonas de resistencia en la reversión:
El resultado de la prueba de la mediana de la horquilla de Andrews del nivel de la ondaMinuette y una posible salida del precio más allá de la zona roja de la horquilla de Andrews del nivel de la ondaMinute confirmará o refutará la suposición hecha.
Dilema en el claro:
En el nivel más alto de la onda Minute el camino está abierto, pero en los niveles inferiores de la onda Minuette y SubMinuette un bloque de zonas de resistencia:
Dilema en el claro:
En el nivel superior de la onda Minute el camino está abierto, pero en los niveles inferiores de la onda Minuette y SubMinuette un bloque de zonas de resistencia:
Compra, Leha, compra, todos lo hemos entendido;)
La provocación no es apropiada, ¡vende al grano!
La provocación no es apropiada, ¡vende al grano!
Pruébalo, lo tendrás en tus gráficos.
¿Por qué eres tan categórico?
Tengo 16 años y no tengo ninguna queja del sistema.
Y hay comerciantes que utilizan este sistema además de mí, ni siquiera docenas de ellos, pero ....
¿Por qué eres tan categórico?
Tengo 16 años y no me quejo del sistema.
Y hay comerciantes que utilizan este sistema además de mí, ni siquiera docenas de ellos, pero ....