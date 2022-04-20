XAUUSD (Oro) - página 63
Alexey, la tendencia es alcista, así que un rebote es una caída ;).
Análisis :
El estado actual es un plano ( indicadores apuntando en diferentes direcciones ) ... o un canal horizontal, lo que sea más conveniente ...
Cuando el plano, otras estrategias se utilizan que la tendencia, más rápido...
Si la prioridad del comerciante es la FIABILIDAD del comercio, es mejor saltarse las zonas planas...
Análisis preliminar de la futura entrada:
Demasiado tirando hacia abajo, podría no volver a subir
Lo harán, vamos a acortarlo ))))
Hay un chiste en cada chiste.
No toques el oro hasta que entiendas cómo se forma su precio.
Hay una palabra para ello: Triarius. Con los romanos era la tercera fila; formada por viejos y probados luchadores. Al frente venían los jóvenes.
En los años 90, un amigo mío creó un negocio de esta manera: 2 capas altamente rentables (la primera era una estafa piramidal); la tercera capa era un estudio de grabación, Triarium, en Lianozovo. Casi no era rentable, aunque tenía todos los derechos de los fonogramas de Grebenshchikov. Exclusivo.
El oro es el triario. Primero los índices se desplomarán (pronto) y el dólar se disparará. Después de eso, entra en el oro.
Su estrategia teórica a veces es correcta)
Sucede que...