¿Dónde rebotará el oro según su método?
El nivel de soporte más cercano es 1800, el más fuerte es 1720. Buscaremos allí.
Así que todavía hay algo de movimiento y un rebote mañana, veremos
Cuando llegamos a 1800, empezamos a adivinar si le gusta o no. A más tardar a las 1720 decidimos si lo hace o no.
Aquí el oro se ha acercado a las zonas de soporte calculadas en cualquiera de los dos escenarios de onda:
El precio ha vuelto a la línea de señal terminal:
En general, hay muchas señales para cerrar las ventas.
Todavía no hay señales para abrir la compra.
Yo mismo estoy fuera de los intercambios hasta el lunes, enterré las ventas.
Así son las matemáticas!!! y cómo no marearse con semejantes imágenes. - Una vez más, no entiendo a dónde irá la pareja.
--------------------------
Hay indicadores que hacen todas las cuentas.
Veo que el par está bajando - pero cerca de un nivel que puede cambiar todo (letra P - si el precio sube, podemos comprarlo)
¿No te confunde el evidente patrón de 3 (incluso 4) indios? El apoyo está ahí, estoy de acuerdo, pero se romperá pronto. Hasta 1800, posiblemente hasta 1720. En algún lugar es posible comprar.
Francamente, no trabajo con patrones, los estuve probando durante tres años, pero desde hace 12 años no me acerco a ellos.
No es que esté en contra de ellos, simplemente no los necesito.
Los patrones en su mayoría fijan lo que ya ha sucedido, es decir, son sólo una señal de confirmación. No dan una previsión ni en términos de precio, ni en términos de tiempo en el futuro.
Prefiero trabajar con el sistema de indicación proactiva.
En cuanto al avance, ¡quizá!
Pero para mí la señal es dejar de vender, cosa que hice.
Si hay una señal para ir más allá el lunes, seguiré vendiendo. Si no hay señal - no estoy en el mercado todavía, no estoy adivinando.
