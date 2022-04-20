XAUUSD (Oro) - página 77

El oro intenta revertir al alza - un poco antes, primero a 1765.92

- Aunque, puede ser que la reversión ya haya comenzado - pero el nivel rosa está todavía por conquistar.

XAUUSDH2 1765,92

parece que se ha decidido hoy a 1791.32

XAUUSDH1 1791,32

 

Análisis:

Situaciónactual del mercado: tendencia a la baja, pero retrocediendo por ahora - ind. 3 en el lado positivo...

Perspectiva: Fuera del mercado por ahora - esperando que TODOS los indicadores giren en una dirección...

SanAlex:

parece que hoy ha decidido pasar a 1791,32


He estado allí y allí - aquí hay una cosa mala, no cogí mi línea amarilla por debajo para llevarme a la cima.

XAUUSDH2 90

¿Puedo decir que podemos comprar desde aquí y apuntar a 1752,81?

XAUUSDH2 1752.81

No lo entiendo. - Por qué el indicador está en la otra imagen de arriba - los puntos no coinciden con esta imagen . ¿Cómo puede ser?

Ahora lo entiendo: todo coincide si se mira también el número del mes.

SanAlex:

¿Puedo decir que podemos comprar desde aquí y apuntar a 1752,81?

No lo entiendo. - Por qué el indicador está en la otra imagen de arriba - los puntos no coinciden con esta imagen . ¿Cómo puede ser?

Ya lo tengo - todo coincide. si te fijas también en la fecha del mes.

Ayer se me pasó el objetivo y hoy debería estar ahí.

XAUUSDH2 hhh

 

En mi opinión: la estrategia debe ser clara, sencilla y no dar señales falsas...


Abrir una posición - mediante un giro en UNA dirección de TODOS los indicadores.

Cerrar una posición - el giro del indicador más rápido (en el momento).


P.D. Inversión del indicador - cruce de la línea cero: valor "+" - la tendencia es alcista, valor "-" - la tendencia es bajista.

Ind. El Zig-Zag no interviene en el análisis.

 
Serqey Nikitin:

En mi opinión: la estrategia debe ser clara, sencilla y no dar señales falsas...


Abrir una posición - mediante un giro en UNA dirección de TODOS los indicadores.

Cerrar una posición - el giro del indicador más rápido (en el momento).


P.D. Inversión del indicador - cruce de la línea cero: valor "+" - la tendencia es alcista, valor "-" - la tendencia es bajista.

A juzgar por la captura de pantalla, el primer indicador es redundante. )

 
Ramiz Mavludov:

En la captura de pantalla, el primer indicador es redundante. )

1º ind. - Si Zig-Zag, a continuación, en el comienzo del tema que escribí, que este indicador no toma parte en el análisis, pero sólo - una imagen para la comparación ...

En el análisis - sólo ind. 3, 4, 7...

 
Serqey Nikitin:

1º ind. - Si Zig-Zag, escribí al principio del hilo que este ind. no es parte del análisis, sino sólo una imagen para comparar...

En el análisis - sólo ind. 3, 4, 7...

Me refería al sótano, al de arriba. TD 3_

