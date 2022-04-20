XAUUSD (Oro) - página 77
El oro intenta revertir al alza - un poco antes, primero a 1765.92
- Aunque, puede ser que la reversión ya haya comenzado - pero el nivel rosa está todavía por conquistar.
parece que se ha decidido hoy a 1791.32
Análisis:
Situaciónactual del mercado: tendencia a la baja, pero retrocediendo por ahora - ind. 3 en el lado positivo...
Perspectiva: Fuera del mercado por ahora - esperando que TODOS los indicadores giren en una dirección...
parece que hoy ha decidido pasar a 1791,32
He estado allí y allí - aquí hay una cosa mala, no cogí mi línea amarilla por debajo para llevarme a la cima.
¿Puedo decir que podemos comprar desde aquí y apuntar a 1752,81?
No lo entiendo. - Por qué el indicador está en la otra imagen de arriba - los puntos no coinciden con esta imagen . ¿Cómo puede ser?
Ahora lo entiendo: todo coincide si se mira también el número del mes.
Ayer se me pasó el objetivo y hoy debería estar ahí.
En mi opinión: la estrategia debe ser clara, sencilla y no dar señales falsas...
Abrir una posición - mediante un giro en UNA dirección de TODOS los indicadores.
Cerrar una posición - el giro del indicador más rápido (en el momento).
P.D. Inversión del indicador - cruce de la línea cero: valor "+" - la tendencia es alcista, valor "-" - la tendencia es bajista.
Ind. El Zig-Zag no interviene en el análisis.
A juzgar por la captura de pantalla, el primer indicador es redundante. )
En la captura de pantalla, el primer indicador es redundante. )
1º ind. - Si Zig-Zag, a continuación, en el comienzo del tema que escribí, que este indicador no toma parte en el análisis, pero sólo - una imagen para la comparación ...
En el análisis - sólo ind. 3, 4, 7...
Me refería al sótano, al de arriba. TD 3_