XAUUSD (Oro) - página 83

Nuevo comentario
 

GVZ Índice de miedo al oro

Archivos adjuntos:
Screenshot_5.png  82 kb
 
Si se vende una acción de una empresa minera de oro (NEM), es probable que el oro también baje
Archivos adjuntos:
Screenshot_6.png  53 kb
 
oferta de oro
Archivos adjuntos:
Screenshot_8.png  69 kb
 
mixail789 mixajlof #:
Si se vende una acción de una empresa minera de oro (NEM), es probable que el oro también baje
El resultado del comercio
Archivos adjuntos:
Screenshot_3.png  39 kb
 
mixail789 mixajlof #:
transacción de venta en oro

Resultado del acuerdo sobre el oro

Archivos adjuntos:
Screenshot_3.png  31 kb
[Eliminado]  
mixail789 mixajlof #:

El resultado del acuerdo sobre el oro

Buena suposición, bien hecho
 

Relación oro/plata - gráfico histórico de 100 años

 

Utilice la función interna de enlace de gráficos en línea desde el editor:

 
MetaQuotes #:

Utilice la capacidad habitual de enlazar gráficos en línea desde el editor:

Lo he intentado, pero no ha funcionado: no se puede editar.

¿Es posible marcar un gráfico y publicarlo con la marca?

 
Vitaly Muzichenko #:

Lo he intentado, pero no ha funcionado: no se puede editar.

¿Es posible marcar el gráfico y publicarlo con el marcado?

Todavía no, pero tenemos previsto hacerlo en cuanto se complete el nuevo terminal web y la sección de cotizaciones.

1...767778798081828384858687888990...100
Nuevo comentario