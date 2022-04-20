XAUUSD (Oro) - página 9
El Ind USD puede caer durante mucho tiempo, ya que el ciclo de 7 años de debilitamiento del USD ha comenzado. Y para el oro, es un clásico.
Maxim, en mi opinión, has hecho un pronóstico muy lógico y convincente. Probablemente debido al debilitamiento del USD veremos un mayor crecimiento del EURUSD. Incluso por encima de 1.1800. Ahora son las 12:00. Hasta ahora, el EURUSD en D1 ha estado retrocediendo durante dos días. Pero hoy (20 de julio) a las 14:45, hora de Kiev, el tipo de interés del euro. Y el 26 de julio el tipo de interés del USD. Y eso es todo, creo, el parón hasta el 7 de septiembre (tipo de interés del euro). Por lo tanto, el 20 de julio y el 26 de julio determinarán el comportamiento del EURUSD para este segmento de tiempo - hasta el 7 de septiembre. Lo más probable es que haya un piso, pero ya veremos.
Desgraciadamente, no tengo el gráfico de la ECU antes de 1990, sería interesante seguirlo, pero hay un periodo distinto de 7 años desde 1990, puede incluso volver a comprobarlo. Y, en general, todo el gráfico es intuitivo como un espejo :)
No sé exactamente cómo de fuerte puede ser el crecimiento porque no hay pega para el Equus, pero podemos suponer al menos una corrección del 50% respecto al ciclo anterior de siete años.
Y en las semanas la formación hacia abajo era obviamente una corrección. Clásicamente, si hay un triángulo en el medio y sólo hay 2 ondas, no puede ser otra cosa que un zigzag. Y los tramos de un zigzag son casi iguales en longitud y en tiempo, lo que puede indicar justamente que esta formación se ha resuelto por sí misma y debe haber un cambio de tendencia a largo plazo.
Y si quieres fantasear un poco con un gráfico mensual, entonces:
Verne, no se trata de una fantasía, sino de una previsión según el principio de la menor resistencia - la forma más fácil de que la cotización se mueva, la respuesta está en los ciclos similares.
Es decir, es bastante probable que Trump sea efectivamente el protegido de Putin (es broma) :)
el tiempo lo dirá.
Por favor, hágame saber cuando su parada se activa, también voy a vender
¿Te refieres al stoploss? Uno ya activado. Estoy probando mi red neuronal, me emocioné mucho, las señales de las últimas 4 semanas fueron precisas. Esta vez falló, la entrené. Sigue insistiendo en bajar el precio para la próxima semana
Hola chicos. ¿Hay alguien por ahí que opere activamente con oro? Me pregunto en qué datos basa sus decisiones.
Y una segunda pregunta, ¿quién ha tenido éxito y cuánto tiempo lleva operando? Interesado en los resultados de otros en este instrumento
¿Es demasiado perezoso para leer el tema primero?
Lo he leído, 4-7 personas escriben diferentes pensamientos sobre la correlación con el dólar, los ciclos de 7 años, etc. Tengo mucha curiosidad, ¿quién negocia este instrumento y cuál es el éxito? Por ejemplo: estoy perdiendo, cotizando a 0, ¿soy de ese 5% que tiene qué, o soy un dios)))
Analice los gráficos un poco más grandes que M5, por ejemplo D1 y superiores.
Parece que tenemos que vender un poco a la vez: