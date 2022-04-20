XAUUSD (Oro) - página 25

Otra oferta de oro

¿llegará a la cima de nuevo?

XAUUSDH2

 
Asumo un periodo lateral desde el 1/06/20 hasta el 10-11 seguido de un impulso alcista hasta el impulso 1781-1792 1805-1810 y un fuerte pullback a su gusto o si la macro cambia entonces una corrección la próxima semana
 
¿Qué tal 2.000 en diciembre?
 
Алексей Тарабанов:
¿Qué tal 2000 en diciembre?
No miro tan lejos, podría ser cualquier cosa esta semana y la próxima como mucho.
 
Se espera una apertura de hueco hacia el norte o un impulso hacia el norte. Una noche de insomnio está asegurada para los que venden
 
Александр:

Otra oferta de oro

¿Qué parámetros utiliza para saber cuándo entrar en una operación?
 
lateral de 1690-1734 hasta ahora dentro de la previsión, pero a la espera de una ruptura alcista prometedora
 
lliioonnss:
¿Por qué parámetros sabes que tienes que entrar en la operación?

Según su TS )

Александр:

Según su TS )

¿Supongo que hoy estás de bajón?

- Si no, habrías presumido.

