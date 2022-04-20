XAUUSD (Oro) - página 30
más posibilidades de subida a 1987.42
-----------
a 30 min. de romper el punto, entonces hay una oportunidad de subir
es interesante aquí - ya sea hacia arriba si se rompe a través o hacia abajo si se ve bien
Una vez que se rompe, está en movimiento - no se puede detener
No se trata de una corrección a 21, sino de la publicación de los resultados de la reunión de la Fed, a la que el oro está reaccionando.
Según los resultados, no hay ninguna razón para que el oro baje, sólo hay razones para que suba
El oro sigue subiendo.
¡Shorts de oro en todo!
Los cortos no van a parar. XAU\USD 1755.71
Creo que vamos a ir en corto, sin parar. XAU\USD 1755,71.
Sospechoso - no quería ir directamente a ese precio.
y ahora de nuevo, quiere volver a subir XAU/USD 1990.80
Debería llegar a 1990,80 y parece que lo va a hacer.
Transacción actual