SanAlex:

más posibilidades de subida a 1987.42

-----------

a 30 min. de romper el punto, entonces hay una oportunidad de subir

es interesante aquí - ya sea hacia arriba si penetra el punto o hacia abajo se ve bien también

SanAlex:

es interesante aquí - ya sea hacia arriba si se rompe a través o hacia abajo si se ve bien

Una vez que se rompe, está en movimiento - no se puede detener

Nikolai Karetnikov:

No se trata de una corrección a 21, sino de la publicación de los resultados de la reunión de la Fed, a la que el oro está reaccionando.

Según los resultados, no hay ninguna razón para que el oro baje, sólo hay razones para que suba

Hay razones para que el oro caiga
 
Fácil )
 

El oro sigue subiendo.


 
¡Oro a corto plazo en todo!
webgopnik:
¡Shorts de oro en todo!

¿Me llevas a dar un paseo en tu barco?

Los cortos no van a parar. XAU\USD 1755.71

SanAlex:

¿Me llevas a dar un paseo en tu barco?

Creo que vamos a ir en corto, sin parar. XAU\USD 1755,71.

Sospechoso - no quería ir directamente a ese precio.

Y ahora vuelve a subir, XAU/USD 1990,80.

SanAlex:

y ahora de nuevo, quiere volver a subir XAU/USD 1990.80

Debería llegar a 1990,80 y parece que lo va a hacer.

