Es suficiente por hoy, lo principal es parar a tiempo, probablemente será difícil bajar hoy.
Por lo que respecta al ORO, según tengo entendido, no hay confirmación, ¿es así?
¿Pero no hay noticias ni eventos?
Cualquier noticia o acontecimiento debe reflejarse en primer lugar en el precio...
¡EL PRECIO TIENE EN CUENTA TODO!
es cierto
aquí están - 1950
es cierto.
aquí están - 1950
¿Y?... ¿Adivinas todo el tiempo o SOLO en las grandes fiestas...?
¿Por qué no juegas a SPORTLOTO?
A un asesor no le importa si cierra una posición en 1945 o en 1955... ¡Mientras obtenga beneficios!
¿Su asesor cerró en 1955 - o está esperando a 1945
¿obtiene sus conocimientos directamente del espacio? :) ¿o sólo está entrenado en el bingo deportivo?
p.d.
No estoy adivinando - sólo leo los niveles y miro los volúmenes
Ahora lo entiendo.
Has dibujado los NIVELES... por cierto ¿los "sacas del espacio"?... o los has soñado?
No, lo habrás adivinado como la Lotería del Deporte...
De todos modos, siempre he envidiado a los videntes que ven el FUTURO.
Ah, esa es la razón, eso explica muchas cosas, no te pongas celoso amigo.
¿O te enfadó mucho que las 10 de la mañana fuera el nivel exacto?
pero todavía no son las 6:45 y voy a ser muy jodido si el precio llega a 1945 :)))) tendrás una excusa para romperme la cara contra la mesa.
Me has entendido mal! Sólo tengo Asesores Expertos, que, como comprenderás, no tienen poderes psíquicos, ni un poco...
¡Pero me parece bien!
¿Y la envidia? Es el sueño de mi infancia sobre magos y hechiceros... Bueno, debo tener al menos un defecto...
Aunque una imaginación activa es probablemente una virtud...
¡Vaya, eres el sueño de la humanidad!
Una desventaja - y es bastante insignificante.
