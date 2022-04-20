XAUUSD (Oro) - página 8
¡Eres nuestro Capitán Obvio!
Y si escribo en la valla que el precio del oro depende de los ciclos solares, y la plata de las fases de la luna, ¿me creerían?
Por supuesto, el valor del oro, al igual que cualquier otra mercancía, incluyendo la moneda, bitcoins, índices etc. se denomina en dólares. Y, por supuesto, el oro se correlaciona con todos los demás instrumentos mentales y no mentales del mundo, incluido el notorio índice del dólar. Sin embargo, esta correlación es muy débil y específica. Por lo tanto, se puede decir que el precio del oro depende directamente del índice del dólar.
¿Qué índices están denominados en dólares?
No hagas una joroba al respecto. Los "loros" nocionales de los índices no suelen ser más que el valor ponderado de los componentes del índice exactamente por el dólar.
Así pues, la palabra "índices" se refiere a la parte de los índices bursátiles mundiales que se utilizan en el mercado de valores estadounidense y cuyo algoritmo de cálculo incluye la contabilización de la capitalización bursátil de la empresa en dólares.
El propio Vasily suele "moldear un jorobado"...
Índice del dólar:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0
El Ind USD puede caer durante mucho tiempo, ya que el ciclo de 7 años de debilitamiento del USD ha comenzado. Y en oro, es un clásico
¡Genial!
¡Seguid con el buen trabajo!
Y voy a utilizar estos datos:
¿Va a utilizar los datos de 2010? :D :D :D
El Ind USD puede caer durante mucho tiempo, ya que comienza el ciclo de 7 años de debilitamiento del USD. Y para el oro, es un clásico.
Siempre admiro a la gente que puede hacer previsiones durante años...
Hice mi propio TS a largo plazo, pero mi récord de mantener la posición fue de 140 días, en promedio 70-80 días, pero 10 años.......
Siempre he admirado a la gente que puede hacer predicciones durante años...
No creo que haya diferencia si lo haces durante un año o durante 2 días). No me guío por esas predicciones, sólo miro el panorama completo para estar al día. Si se observa el EURUSD a lo largo de todo el periodo en semanas, se puede ver un ciclo muy claro de 7 años de subida-declinación-crecimiento-declinación... otro ciclo de caída terminó a finales de 2016
Todo está claro en la historia. Todo es borroso en el comercio real.
¡Encantado!
Todo está claro en la historia. Todo es borroso en el comercio real.
Oops de nuevo con la verborrea.