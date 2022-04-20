XAUUSD (Oro) - página 22

Nuevo comentario
 
Mikhail Simakov:

Si el oro está infravalorado, ¿qué pasa con el platino? Siempre se ha valorado por encima del oro y ahora es tres veces más barato.

No se trata del precio, sino de la aplicación.

 
Alexsandr San:

qué es la mala suerte. y cómo afrontarla.....

- Me han olvidado.

así que compra uno ) quizás tengas suerte ))

 
Александр:

Buenos días. Estoy trabajando en mi estrategia. Lo describiré con más detalle por la noche. Tengo que correr. Que tengas un buen día.

Esto es parte de la estrategia que estoy usando en H1:


 
Александр:

Esto es parte de la estrategia que utilizo en H1:


Si el precio retrocede desde el nivel diario y forma un punto de entrada en el H1, consideraré opciones para ir en corto. Si el precio rompe y se fija por encima del nivel diario, me plantearé comprar:

Algo así )

 
Александр:

Si el precio rebota desde el nivel diario y forma un punto de entrada en el H1, consideraré ir en corto. Si el precio rompe y se fija por encima del nivel diario, consideraré opciones de entrada de compra:

Algo así)

¿Ha probado su estrategia en la historia a largo plazo?

Supongo que después de una corrección el precio empezará a caer de nuevo
 
https://www.mql5.com/ru/forum/163424/page20#comment_15480377 listo =)
GOLD
GOLD
  • 2020.03.17
  • www.mql5.com
Привет! Стоит ли покупать золото по 1130...
[Eliminado]  

R2 - Tomado - ahora necesito pensar

---------------------- está a la vuelta de la esquina, rebote

XAUUSDH2

[Eliminado]  
Alexsandr San:

R2 - Tomado - ahora necesito pensar

---------------------- está a la vuelta de la esquina, un rebote


no dar - el corredor no dará

no den

 
Alexsandr San:

R2 - Tomado - ahora necesito pensar

---------------------- está a la vuelta de la esquina, un rebote


Sólo tenemos que sentarnos, necesitamos un rebote lateral durante 2-5 días con un rango de 30-40 pips...

 
Alexsandr San:

no lo hacen - el corredor no da

por eso no lo hacen =)
1...151617181920212223242526272829...100
Nuevo comentario