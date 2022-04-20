XAUUSD (Oro) - página 22
Si el oro está infravalorado, ¿qué pasa con el platino? Siempre se ha valorado por encima del oro y ahora es tres veces más barato.
No se trata del precio, sino de la aplicación.
qué es la mala suerte. y cómo afrontarla.....
- Me han olvidado.
así que compra uno ) quizás tengas suerte ))
Buenos días. Estoy trabajando en mi estrategia. Lo describiré con más detalle por la noche. Tengo que correr. Que tengas un buen día.
Esto es parte de la estrategia que estoy usando en H1:
Si el precio retrocede desde el nivel diario y forma un punto de entrada en el H1, consideraré opciones para ir en corto. Si el precio rompe y se fija por encima del nivel diario, me plantearé comprar:
Algo así )
¿Ha probado su estrategia en la historia a largo plazo?Supongo que después de una corrección el precio empezará a caer de nuevo
R2 - Tomado - ahora necesito pensar
---------------------- está a la vuelta de la esquina, rebote
no dar - el corredor no dará
Sólo tenemos que sentarnos, necesitamos un rebote lateral durante 2-5 días con un rango de 30-40 pips...
no lo hacen - el corredor no da