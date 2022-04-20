XAUUSD (Oro) - página 32

parece estar preparándose para bajar - pero no todas las señales están listas todavía, aunque las principales son
Archivos adjuntos:
XAUUSDDaily.png  52 kb
¡No va! No va a bajar. Todo parece preparado para un buen otoño.
Archivos adjuntos:
XAUUSDH2.png  43 kb
Otra subida a 1 minuto - apertura a la venta
Archivos adjuntos:
XAUUSDM1.png  55 kb
XAUUSDM1x.png  56 kb
SanAlex:
Otra subida a la cima a 1 minuto - abro a la venta

Creo que estamos fuera (probablemente soy el único que se ofende) o si no te vas a ofender

Archivos adjuntos:
XAUUSDM1x1.png  57 kb
 
SanAlex:

Supongo que soy el único que se ha movido, si no, se ofenderá.

¡bien! )

Sólo que en tus fotos es difícil saber dónde está la entrada, dónde está la parada

Nikolai Karetnikov:

¡Norma! )

Sólo que en tus fotos es difícil ver dónde hay una entrada, dónde hay una parada

La entrada - cada uno decide por sí mismo. Tengo una salida, según el beneficio establecido en la configuración del Asesor Experto.

Archivos adjuntos:
XAUUSDM30.png  56 kb
XAUUSDM30x.png  61 kb
Ahora aquí hay una buena entrada hacia abajo
Archivos adjuntos:
XAUUSDH2x.png  30 kb
 
SanAlex:
Es un buen punto de entrada ahí abajo.

Temprano

Estará en el nivel 1750 donde estaba comprando.

Алексей Тарабанов:

Temprano

Estará en el nivel 1750 donde estaba comprando.

Todavía, sigue siendo una tendencia bajista en el gráfico diario.

- obtuvo un beneficio por la mañana - alguien más entró por la tarde también.

Archivos adjuntos:
XAUUSDDaily.png  64 kb
XAUUSDH2.png  73 kb
