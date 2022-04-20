XAUUSD (Oro) - página 32
Ahora puedes hacerlo: con un botón en el panel del editor
js se está apoderando lentamente del mundo
y algo no entendió como cambiar uno de los parámetros del objeto verticalmente, por alguna razón ambos suben.
He escrito el mismo widget para mí))
Otra subida a la cima a 1 minuto - abro a la venta
Creo que estamos fuera (probablemente soy el único que se ofende) o si no te vas a ofender
¡bien! )
Sólo que en tus fotos es difícil saber dónde está la entrada, dónde está la parada
¡Norma! )
La entrada - cada uno decide por sí mismo. Tengo una salida, según el beneficio establecido en la configuración del Asesor Experto.
Es un buen punto de entrada ahí abajo.
Temprano
Estará en el nivel 1750 donde estaba comprando.
Todavía, sigue siendo una tendencia bajista en el gráfico diario.
- obtuvo un beneficio por la mañana - alguien más entró por la tarde también.