MetaQuotes Nueva versión de la plataforma MetaTrader 5 build 5430: gráficos mejorados en el motor Blend2D ( 2 ) El viernes 14 de noviembre de 2025 se lanzará la versión actualizada de la plataforma MetaTrader 5. En esta versión hemos actualizado el núcleo gráfico para renderizar gráficos. Ahora se usa el moderno motor Blend2D en lugar del anticuado GDI. El motor ofrece una representación mucho más rápida y

MetaQuotes Nueva plataforma MetaTrader 5 build 5370: mejoras en la versión web El viernes 17 de octubre de 2025 se lanzará una versión actualizada de la plataforma MetaTrader 5. En esta actualización, hemos mejorado la versión web de la plataforma: hemos ampliado las especificaciones del contrato, corregido la visualización de los datos de precios, mejorado el menú de cambio

MetaQuotes MetaQuotes recibe dos prestigiosos premios en la Forex Expo Dubai 2025 MetaQuotes ha demostrado una vez más que crea los mejores productos para el sector financiero. En la Forex Expo Dubai 2025 , celebrada los días 6 y 7 de octubre en Dubái, nuestra compañía ha recibido dos prestigiosos galardones: MetaTrader 5 ha ganado en la categoría "Mejor plataforma multimercado"

MetaQuotes Cree comunidades y comuníquese con sus colegas en el Chat actualizado Hemos actualizado el chat de MQL5.com: ahora es más cómodo y fácil de usar. No solo ha cambiado el aspecto externo del servicio, sino también algunas funciones; por ejemplo, hemos rediseñado la lógica de adición de amigos. Cree grupos sobre temas financieros, únase a comunidades ya existentes

MetaQuotes El manual "Programación en MQL5 para Tráders" ya está en español El tutorial más completo sobre programación MQL5 ya está disponible en español. Aún más usuarios podrán aprender trading algorítmico en su lengua materna y en un formato cómodo. El libro está disponible online , y también en forma de archivos PDF y CHM . El manual "Programación en MQL5 para Tráders"

MetaQuotes Nuevo MetaTrader 5 para iPhone/iPad: informe comercial e indicadores adicionales Las últimas versiones de la aplicación móvil MetaTrader 5 para iOS incluyen una serie de nuevas funciones para ayudar a los tráders a seguir el pulso de los mercados financieros estén donde estén. Añadido un informe que permite evaluar los resultados de las operaciones de una forma visual y

MetaQuotes 8 razones para elegir MetaTrader VPS en lugar del alojamiento en la nube habitual 12 1 2) Casi todo el que se involucra seriamente en el trading algorítmico o social tarde o temprano se ven en la necesidad de alquilar un hosting para sus robots. En condiciones domésticas, resulta increíblemente difícil garantizar la estabilidad adecuada y el funcionamiento ininterrumpido de los equipos

MetaQuotes Vídeo: Primer contacto con el terminal web MetaTrader 5 La versión web de la plataforma MetaTrader 5 es una solución comercial moderna, rápida y fiable. Funciona en cualquier dispositivo, con cualquier sistema operativo y no requiere la instalación de ningún software adicional. El acceso a la cuenta solo requiere de un navegador. Para familiarizarse con

MetaQuotes Le presentamos el manual "Programación MQL5 para Tráders" Nuestra compañía acaba de publicar el manual más completo sobre programación MQL5. El libro ha sido escrito por un experimentado tráder algorítmico, Stanislav Korotkiy, y ha contado con el apoyo de MetaQuotes. El manual resulta adecuado para programadores de cualquier nivel. Los principiantes podrán

MetaQuotes Suscríbase a los datos del Nasdaq en tiempo real Utilice información detallada del Nasdaq para mejorar sus estrategias comerciales tomando decisiones más precisas y gestionando el riesgo de forma eficaz. Se trata de una oportunidad única para quienes deseen mejorar su rendimiento: a diferencia de las tradicionales barras de minutos o de horas, la

MetaQuotes Suscríbase a nuestro canal de Telegram sobre trading algorítmico: ahora en español El constante crecimiento de la audiencia de nuestro canal de Telegram en inglés MQL5 Algo Trading ha demostrado que el envío de información a través de servicios de mensajería resulta muy cómodo y demandado entre los miembros de la comunidad. Por lo tanto, hemos decidido ir más allá y lanzar un

MetaQuotes Descargue MetaTrader 5 para macOS y Linux Hace tiempo que llevamos preparando instaladores especiales para la plataforma comercial. Para macOS, será un asistente completo que le permitirá instalar la aplicación como nativa. Para Linux, será un script especial que se descargará y ejecutará con un comando. En ambos casos, los instaladores

MetaQuotes Nuevo informe en MetaTrader: los 5 indicadores comerciales más importantes A la hora de negociar en los mercados financieros, resulta imprescindible tomar decisiones equilibradas y fundamentadas. Para ello, los tráders desarrollan y optimizan diversas estrategias comerciales, utilizando activamente indicadores estadísticos. En este artículo, veremos cinco indicadores clave

Carl Schreiber Selección de corredores MetaQuotes (MQ) NO es un corredor ni proporciona ningún servicio financiero, de inversión, de corretaje, comercial o de alimentación de datos, ni participa en ningún pago de comisiones en relación con ninguna operación comercial. Cualquier dinero que transfiera a su cuenta con MQ debe estar

Niquel Mendoza Calendario de MQL5 11 1 2) Hola a todos. Desde finales de agosto, al parecer el calendario de MQL5 dejó de actualizar el valor actual de algunos eventos. Al principio solo afectaba a unos pocos eventos, y no necesariamente a los más importantes, como podría ser el NFP de EE.UU., pero en octubre, con el shutdown en Estados

jcasas311948 Casas Tengo problemas con MT5 21 1 2 3) Hace tres años que trabajo con MT5 y hasta ahora no he tenido ningún problema. Desde hace unos 15 días, MT5 se bloquea, No guarda los perfiles y no abre la carpeta de datos. He reinstalado todo de nuevo, varias veces, (incluso Windows 11) y he reiniciado en modo administrador........ pero sin

Miguel Angel Vico Alba MT5: no me permite añadir más de un Asesor Experto al gráfico ( 3 ) En este tema han sido trasladados los comentarios no relacionados con " Tengo problemas con MT5 "

rusfiko Ayuda por favor. Necesito ver el saldo de mi cuenta y los resultados de los trades? ( 1 ) Hola, buenas. Alguien me podría decir cómo ver una ventana resumen de operaciones? Lo puedo ver en el móvil pero no en la aplicación de escritorio. Solo consigo abrir una ventana para poner el trade pero no consigo ver las pérdidas o ganancias del trade cuando lo cierro. Para resumir, necesito poder

Rodrigo Henry Madrid Quinteros Probador de Estrategias MT5: consumo excesivo de RAM y agentes “congelados” en pares JPY ( 3 ) Hola, Estoy teniendo un problema en el Probador de Estrategias de MT5 relacionado con el uso de ticks generados (sintéticos) en períodos donde no existen ticks reales disponibles. Mi configuración típica es: backtesting 2014 → actual, con forward 2023, y modelado “cada tick a base de tick reales”

MetaQuotes Han sido lanzados varios vídeos sobre hosting virtual ( 2 ) Tres nuevos vídeos sobre el funcionamiento del Hosting Virtual en MetaTrader 4 y 5 han sido publicados en nuestro canal en YouTube. Ahora, para obtener respuestas a las preguntas cómo funciona el servicio, qué ventajas proporciona y cómo manejarlas, solo necesitará seis minutos. El hosting...

mql522 cambiar contraseña ( 1 ) alguien sabe como cambiar la contraseña de mql5?

Juan Gabriel Perez Sabuquillo Publicar mis códigos ( 6 ) Buenas tardes, he empezado hace poco a usar esta comunidad y me hace especial ilusión comenzar a publicar mis códigos de Indicadores y Asesores Expertos que a partir de ahora voy a empezar a crear. Una vez superada la prueba, la barra se me queda en 80% y no me da la opción a publicar los códigos

ovilarino Las operaciones financieras están limitadas. Por favor, póngase en contacto con nuestro servicio técnico. ( 1 ) Las operaciones financieras están limitadas. Por favor, póngase en contacto con nuestro servicio técnico . nadie se contacta para solucionar esto. solo ponen el robot a y tomar el saco

Andres Felipe Carvajal Rodriguez Sugerencia: ¿Podrían habilitar renovaciones de VPS por más de 12 meses? (2, 3, 4, 5 años) Sugerencia: ¿Podrían habilitar renovaciones de VPS por más de 12 meses? (2, 3, 4, 5 años) Hola a todos, Actualmente uso el VPS integrado de MQL5 y, en general, estoy muy satisfecho con el servicio: es rápido, directo, simple de gestionar y la renovación automática funciona muy bien. Sin embargo, me

Blenier Necesito ayuda para darle unos matices a mi EA ( 1 ) Hola a todos tengo una duda que quiero resolver cuanto antes , cual es la mejor IA actualmente para analicis de trading , especialmente para el analicis de EA tengo un proyecto y me gustaria que una IA bien calificada me diera sujerencias , ya e probado con ChatGPT , Deep Seek y Copilot y quiero

Edu995 Alston Garcia No me procesa el pago para la compra de un indicador. ( 4 ) Hola estoy intentando comprar un indicador y el pago no se procesa, ya hable con mi banco y me indican que esta libre para hacer la compra, he intentado con diferentes tarjetas de diferentes bancos y nada no se procesa la compra