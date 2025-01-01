El viernes 14 de noviembre de 2025 se lanzará la versión actualizada de la plataforma MetaTrader 5. En esta versión hemos actualizado el núcleo gráfico para renderizar gráficos. Ahora se usa el moderno motor Blend2D en lugar del anticuado GDI. El motor ofrece una representación mucho más rápida y
El viernes 17 de octubre de 2025 se lanzará una versión actualizada de la plataforma MetaTrader 5. En esta actualización, hemos mejorado la versión web de la plataforma: hemos ampliado las especificaciones del contrato, corregido la visualización de los datos de precios, mejorado el menú de cambio
MetaQuotes ha demostrado una vez más que crea los mejores productos para el sector financiero. En la Forex Expo Dubai 2025 , celebrada los días 6 y 7 de octubre en Dubái, nuestra compañía ha recibido dos prestigiosos galardones: MetaTrader 5 ha ganado en la categoría "Mejor plataforma multimercado"
Hemos actualizado el chat de MQL5.com: ahora es más cómodo y fácil de usar. No solo ha cambiado el aspecto externo del servicio, sino también algunas funciones; por ejemplo, hemos rediseñado la lógica de adición de amigos. Cree grupos sobre temas financieros, únase a comunidades ya existentes
El tutorial más completo sobre programación MQL5 ya está disponible en español. Aún más usuarios podrán aprender trading algorítmico en su lengua materna y en un formato cómodo. El libro está disponible online , y también en forma de archivos PDF y CHM . El manual "Programación en MQL5 para Tráders"
Las últimas versiones de la aplicación móvil MetaTrader 5 para iOS incluyen una serie de nuevas funciones para ayudar a los tráders a seguir el pulso de los mercados financieros estén donde estén. Añadido un informe que permite evaluar los resultados de las operaciones de una forma visual y
Casi todo el que se involucra seriamente en el trading algorítmico o social tarde o temprano se ven en la necesidad de alquilar un hosting para sus robots. En condiciones domésticas, resulta increíblemente difícil garantizar la estabilidad adecuada y el funcionamiento ininterrumpido de los equipos
La versión web de la plataforma MetaTrader 5 es una solución comercial moderna, rápida y fiable. Funciona en cualquier dispositivo, con cualquier sistema operativo y no requiere la instalación de ningún software adicional. El acceso a la cuenta solo requiere de un navegador. Para familiarizarse con
Nuestra compañía acaba de publicar el manual más completo sobre programación MQL5. El libro ha sido escrito por un experimentado tráder algorítmico, Stanislav Korotkiy, y ha contado con el apoyo de MetaQuotes. El manual resulta adecuado para programadores de cualquier nivel. Los principiantes podrán
Utilice información detallada del Nasdaq para mejorar sus estrategias comerciales tomando decisiones más precisas y gestionando el riesgo de forma eficaz. Se trata de una oportunidad única para quienes deseen mejorar su rendimiento: a diferencia de las tradicionales barras de minutos o de horas, la
El constante crecimiento de la audiencia de nuestro canal de Telegram en inglés MQL5 Algo Trading ha demostrado que el envío de información a través de servicios de mensajería resulta muy cómodo y demandado entre los miembros de la comunidad. Por lo tanto, hemos decidido ir más allá y lanzar un
En este tema se hablará de formas no documentadas de trabajar con el lenguaje mql5 , ejemplos de solución de ciertos problemas. Me gustaría que el contenido de esta rama estuviera más cerca de las FAQ que de la discusión. Invito a todos los programadores experimentados a compartir sus soluciones y
Biblioteca de clases genéricas - errores, descripción, preguntas, características de uso y sugerencias (370 1 2 3 4 5 ... 36 37)
Desde el 6 de diciembre de 2017, la entrega estándar de MetaTrader 5 incluye las llamadas clases Genéricas que implementan algoritmos eficientes para el almacenamiento y recuperación de datos. Este hilo se crea para describir estas clases, ejemplos de trabajo con ellas y sugerencias para mejorar su
Hace tiempo que llevamos preparando instaladores especiales para la plataforma comercial. Para macOS, será un asistente completo que le permitirá instalar la aplicación como nativa. Para Linux, será un script especial que se descargará y ejecutará con un comando. En ambos casos, los instaladores
A la hora de negociar en los mercados financieros, resulta imprescindible tomar decisiones equilibradas y fundamentadas. Para ello, los tráders desarrollan y optimizan diversas estrategias comerciales, utilizando activamente indicadores estadísticos. En este artículo, veremos cinco indicadores clave
MetaQuotes (MQ) NO es un corredor ni proporciona ningún servicio financiero, de inversión, de corretaje, comercial o de alimentación de datos, ni participa en ningún pago de comisiones en relación con ninguna operación comercial. Cualquier dinero que transfiera a su cuenta con MQ debe estar
Pensé, ¿por qué no hacer un buen hilo de referencia . En él me gustaría cubrir las preguntas más importantes sobre el trabajo de los mercados, proveedores de liquidez, plataforma MT5, que se preguntan no sólo por los principiantes. Приглашаю всех желающих, у кого есть какая-либо интересная и редкая
Calendario de MQL5 (11 1 2)
Hola a todos. Desde finales de agosto, al parecer el calendario de MQL5 dejó de actualizar el valor actual de algunos eventos. Al principio solo afectaba a unos pocos eventos, y no necesariamente a los más importantes, como podría ser el NFP de EE.UU., pero en octubre, con el shutdown en Estados
Tengo problemas con MT5 (21 1 2 3)
Hace tres años que trabajo con MT5 y hasta ahora no he tenido ningún problema. Desde hace unos 15 días, MT5 se bloquea, No guarda los perfiles y no abre la carpeta de datos. He reinstalado todo de nuevo, varias veces, (incluso Windows 11) y he reiniciado en modo administrador........ pero sin
En este tema han sido trasladados los comentarios no relacionados con " Tengo problemas con MT5 "
Hola, buenas. Alguien me podría decir cómo ver una ventana resumen de operaciones? Lo puedo ver en el móvil pero no en la aplicación de escritorio. Solo consigo abrir una ventana para poner el trade pero no consigo ver las pérdidas o ganancias del trade cuando lo cierro. Para resumir, necesito poder
Hola, Estoy teniendo un problema en el Probador de Estrategias de MT5 relacionado con el uso de ticks generados (sintéticos) en períodos donde no existen ticks reales disponibles. Mi configuración típica es: backtesting 2014 → actual, con forward 2023, y modelado “cada tick a base de tick reales”
Tres nuevos vídeos sobre el funcionamiento del Hosting Virtual en MetaTrader 4 y 5 han sido publicados en nuestro canal en YouTube. Ahora, para obtener respuestas a las preguntas cómo funciona el servicio, qué ventajas proporciona y cómo manejarlas, solo necesitará seis minutos. El hosting...
alguien sabe como cambiar la contraseña de mql5?
Buenas tardes, he empezado hace poco a usar esta comunidad y me hace especial ilusión comenzar a publicar mis códigos de Indicadores y Asesores Expertos que a partir de ahora voy a empezar a crear. Una vez superada la prueba, la barra se me queda en 80% y no me da la opción a publicar los códigos
Las operaciones financieras están limitadas. Por favor, póngase en contacto con nuestro servicio técnico. (1)
Las operaciones financieras están limitadas. Por favor, póngase en contacto con nuestro servicio técnico . nadie se contacta para solucionar esto. solo ponen el robot a y tomar el saco
Sugerencia: ¿Podrían habilitar renovaciones de VPS por más de 12 meses? (2, 3, 4, 5 años) Hola a todos, Actualmente uso el VPS integrado de MQL5 y, en general, estoy muy satisfecho con el servicio: es rápido, directo, simple de gestionar y la renovación automática funciona muy bien. Sin embargo, me
Hola a todos tengo una duda que quiero resolver cuanto antes , cual es la mejor IA actualmente para analicis de trading , especialmente para el analicis de EA tengo un proyecto y me gustaria que una IA bien calificada me diera sujerencias , ya e probado con ChatGPT , Deep Seek y Copilot y quiero
Hola estoy intentando comprar un indicador y el pago no se procesa, ya hable con mi banco y me indican que esta libre para hacer la compra, he intentado con diferentes tarjetas de diferentes bancos y nada no se procesa la compra
MT5 no abre la carpeta de datos...... como puedo repararlo o solucionarlo
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Para iniciar sesión y usar el sitio web MQL5.com es necesario permitir el uso de Сookies.
Por favor, active este ajuste en su navegador, de lo contrario, no podrá iniciar sesión.