prostotrader:

No opero con stops.

¿Qué harías entonces si el precio rompiera los 1430?

 
Alexey Kozitsyn:

En mi metodología de comercio de oro, nunca ha habido un "si".

 

Un rebote desde el nivel diario:


 

Desglose del nivel diario:


 
Y he estado en pantalones cortos desde el viernes
 
Mikhail Simakov:
Y he estado en pantalones cortos desde el viernes.

Yo también ))))


 
Александр:

Yo también )))


¿Por qué se guía usted?
 
Mikhail Simakov:
Aparentemente, es un metal precioso y nadie lo quiere. De hecho, es una mercancía que no se estropea, por la que había constantes guerras en la Edad Media, por la que se mataba entonces y se hace hasta hoy, era y es la unidad de moneda en la contabilidad. La venta de oro con fines especulativos sólo puede ser a corto plazo, con poco beneficio y un rápido pago cuando caiga. Ahora mismo está infravalorada.

Eso es sólo lirismo, no una llamada a la acción.

 
Mikhail Simakov:
¿Cuál es su estrategia?

Buenos días. Estoy trabajando en mi estrategia. Lo describiré con más detalle por la noche. Tengo que correr. Que tengas un buen día.

 
Vitaly Muzichenko:

Si el oro está infravalorado, ¿qué pasa con el platino? Siempre se ha valorado por encima del oro y ahora es tres veces más barato.

