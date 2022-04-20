XAUUSD (Oro) - página 21
No opero con stops.
¿Qué harías entonces si el precio rompiera los 1430?
En mi metodología de comercio de oro, nunca ha habido un "si".
Un rebote desde el nivel diario:
Desglose del nivel diario:
Y he estado en pantalones cortos desde el viernes.
¿Por qué se guía usted?
Aparentemente, es un metal precioso y nadie lo quiere. De hecho, es una mercancía que no se estropea, por la que había constantes guerras en la Edad Media, por la que se mataba entonces y se hace hasta hoy, era y es la unidad de moneda en la contabilidad. La venta de oro con fines especulativos sólo puede ser a corto plazo, con poco beneficio y un rápido pago cuando caiga. Ahora mismo está infravalorada.
Eso es sólo lirismo, no una llamada a la acción.
¿Cuál es su estrategia?
Buenos días. Estoy trabajando en mi estrategia. Lo describiré con más detalle por la noche. Tengo que correr. Que tengas un buen día.
Si el oro está infravalorado, ¿qué pasa con el platino? Siempre se ha valorado por encima del oro y ahora es tres veces más barato.