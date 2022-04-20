XAUUSD (Oro) - página 80
Análisis sobre H3 :
La tendencia, por supuesto, es al alza...
Pero en este momento, el retroceso.
Solución óptima - por ahora - fuera del mercado... Esperar a que TODOS los indicadores giren en una dirección, incluyendo el gráfico de 1 hora...
No hay ninguna señal de tendencia en su gráfico. Consolidación por ahora). No sabemos hacia dónde se dirigirá el destino.
Así es... Un retroceso podría convertirse en una nueva tendencia. Pero no ocurre a menudo...
Exactamente para estas situaciones hay que esperar (fuera del mercado) hasta la confirmación en otros gráficos...
"Dios protege al bien gastado, pero no al que lo hace..." ("Dios protege al bien gastado"). (sabiduría popular).
El precio podría ir a cualquier parte, pero estoy pensando en corto
Análisis:
Aunque la tendencia es al alza...
Para tomar una decisión - necesitamos una claridad total: una inversión de TODOS los indicadores en UNA dirección...
como para pellizcar 1840 - y de ahí a los niveles superiores
Con esos reveses, debería ser rápido para pisar y pellizcar 1840
¿Cuál es la prisa?... ¿Hay un apretón en alguna parte?...
No tengo prisa, para mí todo está claro, o mejor dicho, han pasado las señales necesarias de los cortos. La continuación del Largo no es visible. Además, en tal situación el instrumento puede caer bruscamente, que la prisa puede no ser necesaria.
Si el mercado está realmente en tendencia, no es hasta dentro de tres horas... y no puedes llegar tarde...
El principal error es confundir un fuerte pullback con una tendencia... Mira el gráfico de 12 horas y fíjate en el número de pullbacks de la última tendencia... ¡Y esos pullbacks no eran menores que la tendencia actual!
