hoy a la baja - hay puntos a partir de los cuales se produce la inversión.
- de las líneas horizontales amarillas - puntos de inversión hacia arriba.
De alguna manera todo esto no es convincente...
Aquí el precio se fue a la primera "línea amarilla" - ¡¡¡abierto!!!, y el precio se fue a la segunda "línea amarilla"...
¿Qué hacer?
Y quién ha dicho que la "línea amarilla" se ha dibujado en los puntos correctos... Es todo creatividad natural: yo quería - dibujé una línea a través de este bonito punto... Me gusta mucho este punto ...! Pero es mejor asegurarse y dibujar algunas líneas más - para no ofender a NADIE!!. Ahora es realmente hermoso!
Cuando los pongo, es porque los niveles se basan en Indicadores.
veo que ya se ha girado - normalmente se gira desde la línea gris y vuelve a la gris opuesta
Las líneas amarillas son órdenes pendientes - el precio toca la compra. Las puse ahí porque los niveles son de los Indicadores.
Los pongo ahí porque son los niveles de los Indicadores.
Imagina que operas hace cien años: sin stops y con órdenes pendientes... ¿Qué harás...?
¡Todos estos trucos artificiales crean el MISMO comercio rentable, de hecho - confunden al comerciante, no permitiéndole tomar la decisión CORRECTA!
Según su esquema, las tres órdenes pueden abrirse al alza, y el precio seguirá bajando lentamente...
Cualquier acción de un comerciante debe estar justificada, no sacada del techo...
Puede pasar cualquier cosa, el mercado de divisas es imprevisible y muy arriesgado. Quien no se arriesga no bebe champán
No te estoy obligando, he dado mi opinión en voz alta, es cosa de todos.
todo es posible: el mercado de divisas es imprevisible y muy arriesgado. El que no se arriesga no bebe champán
¿Es esta su forma de hablar para justificar sus propios errores...?
¿quién no tiene errores? - Los errores nos enseñan sobre la vida.
Sólo el que no hace nada no comete errores.
¡Eso es lo que quiero decir!
la frase "lo que no nos mata nos hace más fuertes" no se aplica a la media de oro :-)