SanAlex:

hoy a la baja - hay puntos a partir de los cuales se produce la inversión.

- de las líneas horizontales amarillas - puntos de inversión hacia arriba.

De alguna manera todo esto no es convincente...

Aquí el precio se fue a la primera "línea amarilla" - ¡¡¡abierto!!!, y el precio se fue a la segunda "línea amarilla"...

¿Qué hacer?

Y quién ha dicho que la "línea amarilla" se ha dibujado en los puntos correctos... Es todo creatividad natural: yo quería - dibujé una línea a través de este bonito punto... Me gusta mucho este punto ...! Pero es mejor asegurarse y dibujar algunas líneas más - para no ofender a NADIE!!. Ahora es realmente hermoso!

Serqey Nikitin:

No es convincente...

El precio llegó a la primera línea amarilla - abrió!!!!, y el precio llegó a la segunda línea amarilla....

¿Qué hacer?

Y quién ha dicho que la "línea amarilla" se ha dibujado en los puntos correctos... Es todo creatividad natural: yo quería - dibujé una línea a través de este bonito punto... Qué, me gusta mucho este punto ...! Pero es mejor estar seguro y dibujar algunas líneas más - para no ofender a NADIE!!. Ahora es realmente hermoso!

Cuando los pongo, es porque los niveles se basan en Indicadores.

veo que ya se ha girado - normalmente se gira desde la línea gris y vuelve a la gris opuesta

XAUUSDH2 2

 
SanAlex:

Las líneas amarillas son órdenes pendientes - el precio toca la compra. Las puse ahí porque los niveles son de los Indicadores.

Los pongo ahí porque son los niveles de los Indicadores.

Imagina que operas hace cien años: sin stops y con órdenes pendientes... ¿Qué harás...?

¡Todos estos trucos artificiales crean el MISMO comercio rentable, de hecho - confunden al comerciante, no permitiéndole tomar la decisión CORRECTA!

Según su esquema, las tres órdenes pueden abrirse al alza, y el precio seguirá bajando lentamente...

Serqey Nikitin:

Cualquier acción de un comerciante debe estar justificada, no sacada del techo...

Imagina que operas hace cien años: sin stops y con órdenes pendientes... ¿Qué harás...?

¡Todos estos trucos artificiales crean el MISMO comercio rentable, de hecho - confunden al comerciante, no permitiéndole tomar la decisión CORRECTA!

Su esquema puede abrir las tres órdenes al alza, y el precio seguirá bajando lentamente...

Puede pasar cualquier cosa, el mercado de divisas es imprevisible y muy arriesgado. Quien no se arriesga no bebe champán

No te estoy obligando, he dado mi opinión en voz alta, es cosa de todos.

 
SanAlex:

todo es posible: el mercado de divisas es imprevisible y muy arriesgado. El que no se arriesga no bebe champán

¿Es esta su forma de hablar para justificar sus propios errores...?

Serqey Nikitin:

¿Es esta su forma de hablar para justificar sus propios errores...?

¿quién no tiene errores? - Los errores nos enseñan sobre la vida.

 
SanAlex:

¿Quién no tiene errores? - los errores nos enseñan sobre la vida

¡Enorme! Buena frase - podemos cubrirnos de todo...
 
SanAlex:

¿Quién no tiene errores? - los errores nos enseñan sobre la vida

Sólo el que no hace nada no comete errores.

Vitaly Muzichenko:

¡Sólo el que no hace nada no se equivoca!

¡Eso es lo que quiero decir!

 
SanAlex:

¿Quién no tiene errores? - Los errores nos enseñan sobre la vida.

la frase "lo que no nos mata nos hace más fuertes" no se aplica a la media de oro :-)

