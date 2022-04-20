XAUUSD (Oro) - página 44
Publicación matutina
XAUUSD vuelve a la opción de formar una corrección extendida como un triángulo horizontal
El modelo está formado a la perfección y los objetivos del movimiento bajista hacia el bloque de la zona de soporte del canal de incertidumbre son claramente trazables.
El único "problema" parece ser los niveles de los mínimos locales anteriores.
En la carta todo parece hermoso, demasiado hermoso para creer que lo es.
Siempre me confunden los patrones perfectos: todo el mundo los ve, así que los que ven los pedidos realizados también los ven.
¡Una causa sagrada para estropear la fiesta para la mayoría!
Así que veamos los pros y los contras, así como la alternativa.
¡Pro!
Que coincide con el canal que forma A_C//B y A_C/D.
Una opción alternativa de la subida (véase el gráfico de la derecha) es que se haya alcanzado una zona de soporte en torno a la cual puede formarse un retroceso al alza.
Es decir, se formará la parte superior de la onda-(E ) del nivel de onda junior SubMicro y comenzará a formarse la onda ascendente-[c] Micro como una variante más compleja de una corrección extendida.
Esta variante como referencia no debe descartarse en absoluto.
Sólo hay que lanzar una moneda)))
El dibujo del TU-134 me pareció lo más difícil que había visto)))
También se diseñó en papel, ¡qué trabajo!
Acuerdo oro/euro:
Un resultado realmente bueno y ¿por qué lo publica, si no es un secreto?
Resultados del análisis del 21 de septiembre
El primer objetivo del escenario principal funcionó a la perfección, cerró las ventas en él, para reanudarlas tras el rebote.
Escenario alternativo: ni....
Pero hoy me gustaría llamar la atención sobre algo más: recordar la importancia de los canales de formación A_C//B y A_C//D.
Una vez más, se confirma su importancia, por lo que hay una razón para incluirlos en el programa.
Todavía no lo entiendo: ¿a dónde va la previsión?
¿Arriba o abajo?
No es una previsión, es un boceto :)
----- Igor Bebeshin se parece más a Pitágoras.
Tiene un dibujo del hombre de Da Vinci en su avatar, así que hace el gráfico en el mismo estilo
Y sigo bajando por pequeño volumen - una ola de corrección.
Las burlas pueden ser interminables, pero 16 años de operaciones con esta metodología significan algo.
Y estoy parado con un pequeño volumen - una onda de corrección.
¿Así que aún no se ha cerrado? ¿Una onda de corrección o un retroceso después de todo?