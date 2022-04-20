XAUUSD (Oro) - página 44

Igor Bebeshin:

Publicación matutina

XAUUSD vuelve a la opción de formar una corrección extendida como un triángulo horizontal

El modelo está formado a la perfección y los objetivos del movimiento bajista hacia el bloque de la zona de soporte del canal de incertidumbre son claramente trazables.
El único "problema" parece ser los niveles de los mínimos locales anteriores.


En la carta todo parece hermoso, demasiado hermoso para creer que lo es.
Siempre me confunden los patrones perfectos: todo el mundo los ve, así que los que ven los pedidos realizados también los ven.
¡Una causa sagrada para estropear la fiesta para la mayoría!

Así que veamos los pros y los contras, así como la alternativa.


¡Pro!

  1. La zona de soporte inicial como la línea de finalización de Schiff ha sido superada.
  2. La zona de soporte estable como límite inferior del canal de equilibrio - roto.
  3. La estructura del triángulo horizontal es totalmente coherente con las propiedades del modelo y coincide con la estructura de la corrección ampliada del indicador metrónomo de niveles de onda.
  4. La zona objetivo lógica es la línea final de la horquilla de corrección de Andrews del nivel de la onda Minuto.
    Que coincide con el canal que forma A_C//B y A_C/D.
  5. Los niveles de soporte intermedio son los niveles de los mínimos locales anteriores.
  6. Encontra, excepto que todo es demasiado obvio y hermoso.
    Una opción alternativa de la subida (véase el gráfico de la derecha) es que se haya alcanzado una zona de soporte en torno a la cual puede formarse un retroceso al alza.
    Es decir, se formará la parte superior de la onda-(E ) del nivel de onda junior SubMicro y comenzará a formarse la onda ascendente-[c] Micro como una variante más compleja de una corrección extendida.
    Esta variante como referencia no debe descartarse en absoluto.

Sólo hay que lanzar una moneda)))

El oro sólo se compra, a partir de 1900
 
Iaroslav Chornyi:
El dibujo del TU-134 me pareció lo más difícil que había visto)))

También se diseñó en papel, ¡qué trabajo!

 
Александр:

Acuerdo oro/euro:


Un resultado realmente bueno y ¿por qué lo publica, si no es un secreto?

 

Resultados del análisis del 21 de septiembre

El primer objetivo del escenario principal funcionó a la perfección, cerró las ventas en él, para reanudarlas tras el rebote.

Escenario alternativo: ni....

Pero hoy me gustaría llamar la atención sobre algo más: recordar la importancia de los canales de formación A_C//B y A_C//D.
Una vez más, se confirma su importancia, por lo que hay una razón para incluirlos en el programa.


 
SanAlex:

Todavía no lo entiendo: ¿a dónde va la previsión?

¿Arriba o abajo?

No es una previsión, es un boceto :)

 
El Código Da Vinci
 
SanAlex:
El pintor Leonardo da Vinci

----- Igor Bebeshin se parece más a Pitágoras.

Tiene un dibujo del hombre de Da Vinci en su avatar, así que hace el gráfico en el mismo estilo

 
VVT:

Tiene un dibujo del Hombre de Da Vinci en su avatar, así que está haciendo un gráfico del mismo estilo

Las burlas pueden ser interminables, pero 16 años de comercio con este método significan algo.
Y sigo bajando por pequeño volumen - una ola de corrección.
 
Igor Bebeshin:
Las burlas pueden ser interminables, pero 16 años de operaciones con esta metodología significan algo.
Y estoy parado con un pequeño volumen - una onda de corrección.

¿Así que aún no se ha cerrado? ¿Una onda de corrección o un retroceso después de todo?

