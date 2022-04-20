XAUUSD (Oro) - página 52

Igor Bebeshin:

"Garantizado" es una palabra curiosa para el comercio.
Sin embargo, esto ya se ha discutido.
El problema es diferente - el MACD sigue al precio y no muestra dónde y cuándo puede estar en el futuro - el indicador es rezagado, no líder = semáforo detrás del cruce (ya he escrito sobre eso también).

La técnica DML&EWA se basa en los indicadores principales: mira a partir de qué fechas se construyen las horquillas de los diferentes niveles de onda y cómo funcionan posteriormente las herramientas gráficas:


Su indicador de sótano - por él sólo puede entender que necesita ir a algún sitio.

- ¿cómo se utiliza para determinar el movimiento?

 
SanAlex:

Su indicador de sótano - todo lo que puede decir de él es que necesita ir a algún sitio.

- ¿Cómo se utiliza para determinar el movimiento?

No se puede, esta es una información auxiliar sólo para escalar los niveles de las ondas para evitar confusiones.


Todos los objetivos de movimiento del precio, tanto el precio como el tiempo, están determinados por el gráfico Pitchfork de Andrews de ciertos niveles de onda (escala de movimiento del precio).
La información está disponible públicamente como blog (dirección en el gráfico) y abreviada en una serie de artículos en FOREX MAGAZINE 12_2015-12_2016.

Indicador adelantado Macd. Poner ma12 y ma26 en el gráfico, como el macd y mirar
 
Vladimir Baskakov:
El MACD es un indicador adelantado. Poner ma12 y ma26 en el gráfico como macd y mirar

El MACD genera señales y no predice el futuro. Todos losparámetros están optimizados para cada instrumento individualmentehttps://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/macd

 
Vladimir Baskakov:
Indicador principal de MacD. Poner ma12 y ma26 en el gráfico, como el macd y ver

Revisalas clasificaciones sobre indicadores de los clásicos, al menos la de DiNapoli, antes de discutir.

" Indicadores, osciladores.... que requieren un movimiento de precios antes de girar se clasifican como indicadores rezagados,,,,"

La configuración del MACD sólo determina la consistencia con el movimiento del precio.
Y, por cierto, exigir la corrección no sólo en diferentes escalas de movimiento de precios, sino también en diferentes instrumentos financieros, .....

Lo que no se requiere en los sistemas de indicación principales: un ajuste para todas las ocasiones.

Igor Bebeshin:

Revisalas clasificaciones sobre indicadores de los clásicos, al menos la de DiNapoli, antes de discutir.

" Indicadores, osciladores.... que requieren un movimiento de precios antes de girar se clasifican como indicadores rezagados,,,,"

La configuración del MACD sólo determina la consistencia con el movimiento del precio.
Y, por cierto, exigir la corrección no sólo en diferentes escalas de movimiento de los precios, sino también en diferentes instrumentos financieros, .....

Lo que no se requiere en los sistemas de indicación principales: un ajuste para todas las ocasiones.

Una vez más, mira donde las líneas se cruzan más rápido, en el gráfico o en el macd. Y ese denapoli, no en el arco
 

¡En una encrucijada!


Es posible que se forme el tope de la onda-[iv] Minuto, no hay violaciones del modelo (comparar con la representación gráfica del modelo).
Sin embargo, el límite de la zona roja de la horquilla ascendente de Andrews, construida a partir de este tope, aún no se ha roto, es decir, no hay confirmación de un retroceso alcista.

La formación de un movimiento alcista en el nivel inferior de la onda SubMinuette no es sostenible (véase el gráfico siguiente), lo que plantea dudas.


Voy a esperar para tomar decisiones comerciales:


  1. Rompimiento del límite rojo del nivel de la onda superior del Minuto y de la mediana del 50% del nivel de la onda del Minuette - para comprar.
  2. Retroceso del precio bajo el límite inferior del canal de incertidumbre Andrews Pitchfork del nivel de ondaMinuette con el objetivo más cercano...
  3. ... en la línea de referencia de la horquilla de Andrews del nivel de onda superior del minuto.
    Si este bloque de zonas de soporte también se rompe - el riesgo de movimiento bajista como una corrección profunda sólo aumentará.

Parece que es un poco críptico para ti.

El mío es más sencillo, creo que hoy llegará a 1909,13

SanAlex:

es todo un misterio para ti.

Tengo uno más fácil: creo que hoy llegaré a 1909,13.

El oro es el único camino hacia el fondo
Vladimir Baskakov:
El oro sólo puede bajar.

¡Espero que sí! Es sólo que si sube más, cerraré más rápido en las ganancias.

