"Garantizado" es una palabra curiosa para el comercio.
Sin embargo, esto ya se ha discutido.
El problema es diferente - el MACD sigue al precio y no muestra dónde y cuándo puede estar en el futuro - el indicador es rezagado, no líder = semáforo detrás del cruce (ya he escrito sobre eso también).
La técnica DML&EWA se basa en los indicadores principales: mira a partir de qué fechas se construyen las horquillas de los diferentes niveles de onda y cómo funcionan posteriormente las herramientas gráficas:
Su indicador de sótano - por él sólo puede entender que necesita ir a algún sitio.
- ¿cómo se utiliza para determinar el movimiento?
No se puede, esta es una información auxiliar sólo para escalar los niveles de las ondas para evitar confusiones.
Todos los objetivos de movimiento del precio, tanto el precio como el tiempo, están determinados por el gráfico Pitchfork de Andrews de ciertos niveles de onda (escala de movimiento del precio).
La información está disponible públicamente como blog (dirección en el gráfico) y abreviada en una serie de artículos en FOREX MAGAZINE 12_2015-12_2016.
El MACD es un indicador adelantado. Poner ma12 y ma26 en el gráfico como macd y mirar
El MACD genera señales y no predice el futuro. Todos losparámetros están optimizados para cada instrumento individualmentehttps://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/macd
Indicador principal de MacD. Poner ma12 y ma26 en el gráfico, como el macd y ver
¡En una encrucijada!
Es posible que se forme el tope de la onda-[iv] Minuto, no hay violaciones del modelo (comparar con la representación gráfica del modelo).
Sin embargo, el límite de la zona roja de la horquilla ascendente de Andrews, construida a partir de este tope, aún no se ha roto, es decir, no hay confirmación de un retroceso alcista.
La formación de un movimiento alcista en el nivel inferior de la onda SubMinuette no es sostenible (véase el gráfico siguiente), lo que plantea dudas.
Voy a esperar para tomar decisiones comerciales:
Si este bloque de zonas de soporte también se rompe - el riesgo de movimiento bajista como una corrección profunda sólo aumentará.
Parece que es un poco críptico para ti.
El mío es más sencillo, creo que hoy llegará a 1909,13
El oro sólo puede bajar.
¡Espero que sí! Es sólo que si sube más, cerraré más rápido en las ganancias.