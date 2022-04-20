XAUUSD (Oro) - página 39
Lo único que hay que hacer es hacer encuestas, no hay más que hacer.
No te frustres tanto... No todos los comerciantes pueden obtener un beneficio ESTABLE...
Sí, no puedes hacer eso.
¿Ves qué fácil es animar a un colega...?
"¡Si haces una cosa desagradable, eso hace feliz a tu corazón!"
Explica tu JUEGO: "Un poco más de pisotón y luego se va para abajo"...
Durante DOS AÑOS este instrumento ha estado "pisando fuerte" en la misma dirección... ¿Por qué debería parar...?
Hasta que los indicadores muestren un giro de 180 grados, toda su PRESCRIPCIÓN es importante para usted personalmente...
Mientras TODOS los indicadores muestren una tendencia al alza...
Me sorprende tu ingenuidad y esperanza de crecimiento continuo, eso no ocurre, mira la historia.
Los indicadores muestran un hecho consumado y no una previsión, que es completamente diferente.
No voy a entrar en discusiones, a ver, suerte con tus análisis :)
¡Hola! Primero bajará - para que pueda comprar, y luego va según el plan.
No sé qué camino tomará, tengo que ir en ambas direcciones.
También me gusta su análisis:
1. Hace unos años hubo un evento que crees que debería repetirse...
2. no existe el crecimiento continuo, y el hecho de que haya habido crecimiento durante dos años es sólo una anomalía...
3. Ha llegado el otoño, por lo que habrá un retroceso..., algo así como dos años sin Otoño....
Yo también me alegraré si la inversión se produce este otoño... ¡Entonces le diré a todo el mundo que conozco a una vidente del nivel de Vanga que predice el FUTURO!
¡Hola! Primero se dispara hacia abajo - para que pueda comprar en, a continuación, volver al plan.
¡¡¡¡Intentará un nuevo máximo y se irá a DOWN!!!!
Intentará un nuevo máximo y ¡¡¡bajará!!!
Si baja, cambiaremos el EA a venta, y a partir de ahí, poco a poco.
Estimado, para tu información, aparte de un par de indicadores y un gráfico de los últimos dos años hay muchas otras fuentes de información, vale, si todavía no lo sabes, no tiene sentido seguir, no voy a entrar en polémicas, veamos