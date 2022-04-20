ALTIN, Altın ve XAUUSD

Hey!

1130'da altın almalı mıyım?

 
basit tüccar :

Hey!

1130'da altın almalı mıyım?

Konesh
 
basit tüccar :

Hey!

1130'da altın almalı mıyım?

erken
 
Cengiz Gavryushkaev :
Konesh

Karı sabitlemek için hangi rakamda?

 

doldurmak

her iki şekilde de sağa gider

 

burada sadece programcılar mı var?

Ne hiç kimse ticaret yapmıyor?

Pozisyondan çıkmanın bedeli nedir?

 
Yıllık %3640'ın oldukça iyi bir kâr olduğunu düşünerek pozisyonu 1140.8'den kapattım.
 
basit tüccar :
Yıllık %3640'ın oldukça iyi bir kâr olduğunu düşünerek pozisyonu 1140.8'den kapattım.

Tebrikler!

Bir şekilde borsada normal şekilde çalışmıyor - görünüşe göre Forex'teki birçok şey orada çalışmıyor - örneğin, çılgın trendler geri tepme olmadan gerçekleşir.

 

Aslında soruyu birkaç nedenden dolayı sordum.

1. Altının fiyatı birkaç yıldır düşüyor, çeşitli kaynaklardan üretim ve rafine etme maliyeti (%99,99'a kadar)

troy ons başına 1000 - 1100 dolar olarak tanımlanmıştır.

Görünüşe göre "Daha nereye düşmeli?"

2. Ancak USD_INDEX'e bakarsanız, özellikle güçlü trendini ve yukarı yönlü potansiyelini görmek zor değil.

Trump'ın ABD ekonomisinin büyümesine, Ortadoğu'nun tamamen yenilgiye uğramasına ve Avrupa'nın bükülmesine ilişkin açıklamalarından beklentiler yüksek.

3. Altın İstatistikleri

Bugün dünya tarafından satın alınan altının %46'sı yatırıma (%36) ve devlet rezerv amaçlarına (%10) gidiyor,

ve dünya rezervinde altının %34'ü ölü ağırlıktır.

Bu, altına yatırımın kesilmesinin altın talebini yarı yarıya azalttığı anlamına gelir,

ve yatırım hisselerinin satışı, uzun yıllar boyunca piyasa ihtiyaçlarını karşılayabilir.

Ancak hepsi bu kadar değil: Tüketilen altının %37'si çıkarılmıyor, işlenerek elde ediliyor.

( Bugün ikincil altının maliyeti ons başına 600-650 doları geçmiyor )

Böylece altının "aşağı yuvarlanma" seviyesinin maliyetinin çok ötesinde olduğu ortaya çıkıyor.

Şahsen, troy ons başına 750 $ - 800 $ civarında olduğunu düşünüyorum.

Senin görüşün nedir?

 
Bence büyüme için ön koşul yok, fiyatın düşeceğini düşünüyorum. Altın fiyatlarındaki artışın mevsimsellik özelliğinin devreye girdiği Ocak, Şubat aylarında belki de büyüme olacak.
 
basit tüccar :
Yıllık %3640'ın oldukça iyi bir kâr olduğunu düşünerek pozisyonu 1140.8'den kapattım.
1 dolar vardı ama 36 oldu... Harika
