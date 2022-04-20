ALTIN, Altın ve XAUUSD
Hey!
1130'da altın almalı mıyım?
Hey!
1130'da altın almalı mıyım?
Konesh
Karı sabitlemek için hangi rakamda?
doldurmak
her iki şekilde de sağa gider
burada sadece programcılar mı var?
Ne hiç kimse ticaret yapmıyor?
Pozisyondan çıkmanın bedeli nedir?
Aslında soruyu birkaç nedenden dolayı sordum.
1. Altının fiyatı birkaç yıldır düşüyor, çeşitli kaynaklardan üretim ve rafine etme maliyeti (%99,99'a kadar)
troy ons başına 1000 - 1100 dolar olarak tanımlanmıştır.
Görünüşe göre "Daha nereye düşmeli?"
2. Ancak USD_INDEX'e bakarsanız, özellikle güçlü trendini ve yukarı yönlü potansiyelini görmek zor değil.
Trump'ın ABD ekonomisinin büyümesine, Ortadoğu'nun tamamen yenilgiye uğramasına ve Avrupa'nın bükülmesine ilişkin açıklamalarından beklentiler yüksek.
3. Altın İstatistikleri
Bugün dünya tarafından satın alınan altının %46'sı yatırıma (%36) ve devlet rezerv amaçlarına (%10) gidiyor,
ve dünya rezervinde altının %34'ü ölü ağırlıktır.
Bu, altına yatırımın kesilmesinin altın talebini yarı yarıya azalttığı anlamına gelir,
ve yatırım hisselerinin satışı, uzun yıllar boyunca piyasa ihtiyaçlarını karşılayabilir.
Ancak hepsi bu kadar değil: Tüketilen altının %37'si çıkarılmıyor, işlenerek elde ediliyor.
( Bugün ikincil altının maliyeti ons başına 600-650 doları geçmiyor )
Böylece altının "aşağı yuvarlanma" seviyesinin maliyetinin çok ötesinde olduğu ortaya çıkıyor.
Şahsen, troy ons başına 750 $ - 800 $ civarında olduğunu düşünüyorum.
Senin görüşün nedir?
Hey!
1130'da altın almalı mıyım?