Vitaly Muzichenko :

Daha çok seviyorum: "Bugün pahalı olan yarın daha pahalıya mal olabilir" (Buffett gibi)

Buffett'ın satın aldığı varlıkları en azından bir ara satın alması faydalıdır.

 
Katılımcıların analitik altın analizlerini sunacakları kapalı bir grup oluşturmayı öneriyorum.
 
Mikhail Simakov :
Ne için kapanıyor? Sonradan utanmamak için?))
 
Mikhail Simakov :

Kimin söylediğini hatırlamıyorum: “Onları aşmak için minimumlara ihtiyaç var”

Bu altın ticareti anlayışıyla, ticaret yapmasanız iyi olur...

 
prostotrader :

Benim fikrim bu sözle bitmiyor, şu anda altınla ilgili, nakitte oturmayı tercih ederim. Trendin düştüğünü düşünüyorum, COT raporlarına bakın. Ama belki kısa vadeli alımlar

 

İşte EA testi. Fiyat hareketli ortalamanın (saatlik grafikte periyot=48) 60 puan üstündeyken alır, 60 puan altındayken satar. Bugün sinyal verdi ama fiyatın düşmeye devam edeceğine dair bir şey söylemiyorum, sadece olası bir analiz. EA, 2016'nın başından itibaren verileri içerir



 

Ve işte dalga analizine dayanan bir danışmanın testi ve bugün yine bir satış sinyali


 

Altın, grafik analize göre değil, politik verilere göre işlem görmektedir.

ve ekonomik durumlar. Daha yakın zamanda, Fed oranları düşürdü

dolar ucuzladı, bu yüzden altın yükselecek!

 
Satışa çıkardım) Altın önümüzdeki iki gün içinde 1451'e düşecek 15-16
 
aksine sonuçlar çıkarılmalıdır.

