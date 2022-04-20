ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 15
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Daha çok seviyorum: "Bugün pahalı olan yarın daha pahalıya mal olabilir" (Buffett gibi)
Buffett'ın satın aldığı varlıkları en azından bir ara satın alması faydalıdır.
Katılımcıların analitik altın analizlerini sunacakları kapalı bir grup oluşturmayı öneriyorum.
Kimin söylediğini hatırlamıyorum: “Onları aşmak için minimumlara ihtiyaç var”
Bu altın ticareti anlayışıyla, ticaret yapmasanız iyi olur...
Bu altın ticareti anlayışıyla, ticaret yapmasanız iyi olur...
Benim fikrim bu sözle bitmiyor, şu anda altınla ilgili, nakitte oturmayı tercih ederim. Trendin düştüğünü düşünüyorum, COT raporlarına bakın. Ama belki kısa vadeli alımlar
İşte EA testi. Fiyat hareketli ortalamanın (saatlik grafikte periyot=48) 60 puan üstündeyken alır, 60 puan altındayken satar. Bugün sinyal verdi ama fiyatın düşmeye devam edeceğine dair bir şey söylemiyorum, sadece olası bir analiz. EA, 2016'nın başından itibaren verileri içerir
Ve işte dalga analizine dayanan bir danışmanın testi ve bugün yine bir satış sinyali
Mihail Simakov
Peki ya grafik analizi?
Altın, grafik analize göre değil, politik verilere göre işlem görmektedir.
ve ekonomik durumlar. Daha yakın zamanda, Fed oranları düşürdü
dolar ucuzladı, bu yüzden altın yükselecek!
Mihail Simakov
Peki ya grafik analizi?
Altın, grafik analize göre değil, politik verilere göre işlem görmektedir.
ve ekonomik durumlar. Daha yakın zamanda, Fed oranları düşürdü
dolar ucuzladı, bu yüzden altın yükselecek!
aksine sonuçlar çıkarılmalıdır.