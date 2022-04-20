ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 20
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Belki bugün 15-00'ten sonra emekleyeceğiz
Belki bugün 15-00'ten sonra emekleyeceğiz
Ticaretinizde durak neredeydi? Düşük (1430) altında mı?
Evet! - XAUUSDM5 iyi gidiyor
geri dönmek istiyor - sarı yatay, dur
hala muhtemelen düşüyor
hala muhtemelen düşüyor
iyi ve çok iyi başladı) kazandığı her şeyi sızdırdı))) ???
1600+ ve ardından 1580+'a geri dönüş bekliyorum - orada takılın ve üçüncü zirveyi çizin. BENİM NACİZANE FİKRİME GÖRE...
iyi ve çok iyi başladı) kazandığı her şeyi sızdırdı))) ???
Tam olarak değil!
yine de, bu noktalarda, yani. Bir desen arıyorum.
aynı şekilde, üç Grafik ile - yönü takip etmek için gereklidir.
bugün 17000 ovmak. +
Ticaretinizde durak neredeydi? Düşük (1430) altında mı?
Stoplarla işlem yapmıyorum.