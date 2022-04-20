ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 19
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Şimdi altın almaya çalışmayın!
Her şey çöktü, insanlar paraya döndü, dolar endeksi gözümüzün önünde büyüyor,
altın da yarın düşecek.
Beklenildiği gibi...
Herkesin altın stoku fazla mı?
Cuma akşamı daha az koymak imkansızdı... :)
Eh, zamanında atlamalısın
Toplam kar 66 * 10 * 30 = 1800 puan .
Herkesin altın stoku fazla mı?
Cuma akşamı daha az koymak imkansızdı... :)
Eh, zamanında atlamalısın
Toplam kar 66 * 10 * 30 = 1800 puan .
Hesaplamada iyisin - ama açık pozisyonun nerede ???
Hesaplamada iyisin - ama açık pozisyonun nerede ???
Zamanda atlamak, pozisyondan çıkmak demektir.
Yalan söylediğimi mi düşünüyorsun?
Yalan söylediğimi mi düşünüyorsun?
Numara! yalan söylemiyorsun!
ve ben, dulavratotu - 9.000 ruble sızdırıldı
ve ben, dulavratotu - 9.000 ruble sızdırıldı
Bunun nedeni, FOREX ticareti yapıyor olmanızdır. :) ve göstergeler.
9 yılı aşkın süredir altın ticareti yapmaktayım ( hedge olmadan işlem yaptığım iki enstrümandan biridir) ve güvenle söyleyebilirim ki
gösterge üzerinde işlem yapmanın sadece kötü değil, aynı zamanda cüzdan için de zararlı olduğunu.
Bunun nedeni, FOREX ticareti yapıyor olmanızdır. :) ve göstergeler.
9 yılı aşkın süredir altın ticareti yapmaktayım ( hedge olmadan işlem yaptığım iki enstrümandan biridir) ve güvenle söyleyebilirim ki
gösterge üzerinde işlem yapmanın sadece kötü değil, aynı zamanda cüzdan için de zararlı olduğunu.
Yanılıyorsun gösterge yönü çok iyi gösteriyor
grafik, yönün kırmızı veya yeşil daireden nasıl gittiğini gösterir.
Ben sadece bir dulavratotuyum - her zamanki gibi dinlendim ve göstergelere karşı çıktım - bu yüzden 9.000 ruble sızdırdım.
Bunun nedeni, FOREX ticareti yapıyor olmanızdır. :) ve göstergeler.
9 yılı aşkın süredir altın ticareti yapmaktayım ( hedge olmadan işlem yaptığım iki enstrümandan biridir) ve güvenle söyleyebilirim ki
gösterge üzerinde işlem yapmanın sadece kötü değil, aynı zamanda cüzdan için de zararlı olduğunu.
İşte Gösterge - MT5 terminalinizde kendiniz kontrol edebilirsiniz
İşte gösterge - MT5 terminalinizde kendiniz kontrol edebilirsiniz
Teşekkür ederim , elbette, ama ben bir şekilde, "eski moda bir şekilde" ... beynimle giderek daha fazla (altın için) ...
Katma
fark etmediyseniz belirteyim
2020.03.12 23 :47'de altından para kazanacağımı zaten biliyordum (yukarıdaki mesajlara bakın)
Ve gün boyunca bir şantiyedeki evimde olmasaydım, kâr daha büyük olurdu.
Katma
İndikatör nezaketinize karşılık size indikatörümü anlatacağım.