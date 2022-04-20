ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 19

prostotrader :

Şimdi altın almaya çalışmayın!

Her şey çöktü, insanlar paraya döndü, dolar endeksi gözümüzün önünde büyüyor,

altın da yarın düşecek.


Beklenildiği gibi...

 

Herkesin altın stoku fazla mı?

Cuma akşamı daha az koymak imkansızdı... :)

Eh, zamanında atlamalısın

Toplam kar 66 * 10 * 30 = 1800 puan .

Hesaplamada iyisin - ama açık pozisyonun nerede ???

 
Alexsandr San :

Hesaplamada iyisin - ama açık pozisyonun nerede ???

Zamanda atlamak, pozisyondan çıkmak demektir.

Yalan söylediğimi mi düşünüyorsun?


Numara! yalan söylemiyorsun!

ve ben, dulavratotu - 9.000 ruble sızdırıldı

anlık görüntü69

 
Alexsandr San :

ve ben, dulavratotu - 9.000 ruble sızdırıldı


Bunun nedeni, FOREX ticareti yapıyor olmanızdır. :) ve göstergeler.

9 yılı aşkın süredir altın ticareti yapmaktayım ( hedge olmadan işlem yaptığım iki enstrümandan biridir) ve güvenle söyleyebilirim ki

gösterge üzerinde işlem yapmanın sadece kötü değil, aynı zamanda cüzdan için de zararlı olduğunu.

Yanılıyorsun gösterge yönü çok iyi gösteriyor

grafik, yönün kırmızı veya yeşil daireden nasıl gittiğini gösterir.

anlık görüntü69h

Ben sadece bir dulavratotuyum - her zamanki gibi dinlendim ve göstergelere karşı çıktım - bu yüzden 9.000 ruble sızdırdım.

İşte Gösterge - MT5 terminalinizde kendiniz kontrol edebilirsiniz

 
Alexsandr San :

İşte gösterge - MT5 terminalinizde kendiniz kontrol edebilirsiniz

Teşekkür ederim , elbette, ama ben bir şekilde, "eski moda bir şekilde" ... beynimle giderek daha fazla (altın için) ...

Katma

fark etmediyseniz belirteyim

2020.03.12 23 :47'de altından para kazanacağımı zaten biliyordum (yukarıdaki mesajlara bakın)

Ve gün boyunca bir şantiyedeki evimde olmasaydım, kâr daha büyük olurdu.

Katma

İndikatör nezaketinize karşılık size indikatörümü anlatacağım.


