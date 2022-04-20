ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 44
sabah postası
XAUUSD, yatay bir üçgen gibi genişletilmiş bir düzeltme oluşturma seçeneğine geri dönüyor
Model mükemmel bir şekilde oluşturulmuştur ve belirsizlik kanalının destek bölgeleri bloğuna doğru aşağı doğru hareketin hedefleri açıkça izlenmiştir.
Tek "sorun", önceki yerel düşük seviyeleri gibi görünüyor.
Haritada her şey güzel görünüyor, öyle olduğuna inanılmayacak kadar güzel.
İdeal modeller beni her zaman karıştırır: herkes onları görür, bu yüzden verilen siparişleri görenleri görür.
Çoğunluk için bir tatili mahvetmek için kutsal bir iş!
Bu nedenle, artıları ve eksileri ve ayrıca alternatif bir seçeneği daha ayrıntılı olarak ele alacağız.
Arka!
Bu, A_C//B ve A_C//D kanal oluşturucularıyla çakışır.
Alternatif bir işaretleme seçeneği (sağdaki tabloya bakın) - etrafında yukarıya doğru bir dönüşün oluşabileceği bir destek bölgesine ulaşıldı.
Yani, alt Mikro dalga seviyesinin dalga- (E ) tepesi oluşacak ve yükselen dalga- [c] Mikro , genişletilmiş bir düzeltmenin daha karmaşık bir versiyonu olarak oluşmaya başlayacaktır.
Bir kontrol olarak bu seçenek hiçbir durumda indirime tabi tutulmamalıdır.
yazı tura atmak için sol
TU-134 çiziminin gördüğüm en zor şey olduğunu düşündüm)))
Aynı zamanda kağıtta da tasarlandı , bu işti!
Altın/Euro Anlaşması:
Gerçekten de iyi bir sonuç, ama bir sır değilse neden yayınlasın?
21 Eylül analizinin sonuçları
Ana senaryonun ilk hedefi mükemmel bir şekilde gerçekleşti, satışları kapattı, toparlanmadan sonra devam etti.
Alternatif senaryo: hiçbiri...
Ama bugün başka bir şeye dikkat çekmek istiyorum: A_C//B ve A_C//D cins kanallarının önemini hatırlamak.
Önemleri yeniden teyit edildi, bu da programa boşuna dahil edilmedikleri anlamına geliyor.
Bu yüzden anlamadım - tahmin nerede?
Yukarı veya aşağı???
Bu bir tahmin değil, bu bir taslak :)
----- Igor Bebeshin daha çok Pisagor'a benziyor
Avatarında da Vinci adamının bir çizimi var, bu yüzden grafikleri aynı tarzda yapıyor.
Ve ben küçük bir ses ile dururken - bir düzeltme dalgası.
Sonsuza kadar alay edebilirsiniz, ancak bu yöntemi kullanarak 16 yıllık ticaret bir şey ifade ediyor.
Ve ben küçük bir ses ile dururken - bir düzeltme dalgası.
Bu henüz kapanmadıkları anlamına mı geliyor? Düzeltme dalgası mı yoksa geri dönüş mü?