Igor Bebeshin :

sabah postası

XAUUSD, yatay bir üçgen gibi genişletilmiş bir düzeltme oluşturma seçeneğine geri dönüyor

Model mükemmel bir şekilde oluşturulmuştur ve belirsizlik kanalının destek bölgeleri bloğuna doğru aşağı doğru hareketin hedefleri açıkça izlenmiştir.
Tek "sorun", önceki yerel düşük seviyeleri gibi görünüyor.


Haritada her şey güzel görünüyor, öyle olduğuna inanılmayacak kadar güzel.
İdeal modeller beni her zaman karıştırır: herkes onları görür, bu yüzden verilen siparişleri görenleri görür.
Çoğunluk için bir tatili mahvetmek için kutsal bir iş!

Bu nedenle, artıları ve eksileri ve ayrıca alternatif bir seçeneği daha ayrıntılı olarak ele alacağız.


Arka!

  1. Son Schiff çizgisi olarak ilk destek bölgesi bozuldu.
  2. Denge kanalının alt sınırı olarak kararlı destek bölgesi kırılmıştır.
  3. Yatay üçgenin yapısı, modelin özelliklerine tam olarak karşılık gelir ve metronom göstergesinin dalga seviyelerinin genişletilmiş düzeltmesinin yapısı ile örtüşür.
  4. Mantıksal hedef bölge, Andrews'in Dakika dalgası seviyesinin düzeltici dirgeninin bitiş çizgisidir.
    Bu, A_C//B ve A_C//D kanal oluşturucularıyla çakışır.
  5. Ara destek seviyeleri, önceki yerel düşük seviyeleridir.
  6. KARŞI , bunun dışında her şey çok açık ve güzel.
    Alternatif bir işaretleme seçeneği (sağdaki tabloya bakın) - etrafında yukarıya doğru bir dönüşün oluşabileceği bir destek bölgesine ulaşıldı.
    Yani, alt Mikro dalga seviyesinin dalga- (E ) tepesi oluşacak ve yükselen dalga- [c] Mikro , genişletilmiş bir düzeltmenin daha karmaşık bir versiyonu olarak oluşmaya başlayacaktır.
    Bir kontrol olarak bu seçenek hiçbir durumda indirime tabi tutulmamalıdır.

yazı tura atmak için sol

1900'den itibaren sadece altın satın alın
 
Iaroslav Chornyi :
TU-134 çiziminin gördüğüm en zor şey olduğunu düşündüm)))

Aynı zamanda kağıtta da tasarlandı , bu işti!

 
Александр :

Altın/Euro Anlaşması:


Gerçekten de iyi bir sonuç, ama bir sır değilse neden yayınlasın?

 

21 Eylül analizinin sonuçları

Ana senaryonun ilk hedefi mükemmel bir şekilde gerçekleşti, satışları kapattı, toparlanmadan sonra devam etti.

Alternatif senaryo: hiçbiri...

Ama bugün başka bir şeye dikkat çekmek istiyorum: A_C//B ve A_C//D cins kanallarının önemini hatırlamak.
Önemleri yeniden teyit edildi, bu da programa boşuna dahil edilmedikleri anlamına geliyor.


 
SanAlex :

Bu yüzden anlamadım - tahmin nerede?

Yukarı veya aşağı???

Bu bir tahmin değil, bu bir taslak :)

 
Da Vinci şifresi
 
SanAlex :
Leonardo da Vinci - sanatçı

----- Igor Bebeshin daha çok Pisagor'a benziyor

Avatarında da Vinci adamının bir çizimi var, bu yüzden grafikleri aynı tarzda yapıyor.

 
VVT :

Ve ben küçük bir ses ile dururken - bir düzeltme dalgası.
 
Igor Bebeshin :
Bu henüz kapanmadıkları anlamına mı geliyor? Düzeltme dalgası mı yoksa geri dönüş mü?

