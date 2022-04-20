ALTIN, Altın ve XAUUSD - sayfa 33

Kızı da altın üzerinde% 1.5-2 aldı. Dünya parçalanıyor.

 
Kızı da altın üzerinde% 1.5-2 aldı. Dünya parçalanıyor.

Bir şey çöktüğünde ve hatta tüm dünya şimdi olduğu gibi daha da çöktüğünde, en talihsiz karar altın satıp kağıt satın almaktır.

 
Bir şey çöktüğünde ve hatta tüm dünya şimdi olduğu gibi daha da çöktüğünde, en talihsiz karar altın satıp kağıt satın almaktır.

Üzgünüm ama yarın altın 1750'nin altına düşmeyecek.

 
Üzgünüm ama yarın altın 1750'nin altına düşmeyecek.

Neden hiç düşmek zorunda?

 
Neden hiç düşmek zorunda?

Çünkü zamanı geldi.

[Silindi]  
Evet! gir o zaman gir - ama yine de daha iyi olacağına dair umut var. Seviye 1957.96 bozuk değil teorik olarak buradan aşağı inecek.
[Silindi]  

bugün daha fazla şans

-------------

yukarıyı gösterdiği sürece sorun yok

---------------------

şimdi 18.05 ile 20.00 arası yön değiştirebilir

Mevcut anlaşma


Peresidka + doldurma.


 
1750-1800 dolardan bir ons satın alın ve hiçbir şey için endişelenmeyin.
 
1750-1800 dolardan bir ons satın alın ve hiçbir şey için endişelenmeyin.

Zamanda geri gidip bu fiyata satın almak için bir zaman makinesine ihtiyacınız var. Bu, 45'te bir ruble satın almakla ilgili.

